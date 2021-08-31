الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تسجل 10946 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل قرابة الـ 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إنها سجلت 10946 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة بلغت 7.65% عن عدد الإصابات المسجلة أمس الاثنين.

قرارات إسرائيل لمكافحة كورونا

وقررت السلطات الإسرائيلية، الأحد الماضي، السماح لمن تزيد أعمارهم على 12 عاما بالحصول على جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا، وذلك بعد تجاوز الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في يناير الماضي، عندما تم إحصاء 10118 إصابة في يوم واحد.

وبدأت إسرائيل، في شهر يوليو الماضي، التطعيم بالجرعة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا، لمواجهة تفشي سلالة "دلتا" من فيروس كورونا لديها.

وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق، عن عزمها تلقيح طلبة المدارس ضد فيروس كورونا وافتتاح العام الدراسي في موعده المحدد رغم ارتفاع أعداد الإصابات.

وقالت الحكومة الإسرائيلية، في بيان: "سيتم تطعيم التلاميذ في ساحات المدرسة خلال ساعات الدوام بشرط موافقة الوالدين"، مؤكدة أن الدراسة ستبدأ في الأول من سبتمبر المقبل.

كورونا الصحة الإسرائيلية كوفيد جرعة ثالثة لقاح إسرائيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

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