الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تكثيف حملات النظافة بمراكز أسيوط

حملات إزالة مخلفات
حملات إزالة مخلفات بالشوارع

طالب اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتكثيف حملات النظافة ورفع تجمعات القمامة بقرى ومراكز المحافظة بصفة دورية ومستمرة، وذلك تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء وبمشاركة كافة القطاعات لتحسين منظومة النظافة.

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حملات إزالة مخلفات بالشوارع

يأتي ذلك تنفيذًا لخطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين والنهوض بمنظومة النظافة والتجميل واهتمام المحافظة بهذا القطاع الهام تماشيًا مع سياسة الدولة في الاهتمام بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة منظومة النظافة للحفاظ على البيئة العامة وصحة المواطنين.

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حملات إزالة مخلفات بالشوارع

كانت الوحدات المحلية بمراكز “البداري، الغنايم، الفتح، أبنوب”، قد نظمت حملات نظافة ورفع المخلفات والقمامة من الحاويات والصناديق والسلات خلال الفترتين الصباحية والمسائية وباستخدام معدات وسيارات الكنس الآلي ولوادر وحاويات وسيارات شفط الأتربة وغيرها من معدات النظافة بالحملة الميكانيكية.
كما أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين، والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه  على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

حملات إزالة مخلفات بالشوارع

حملات إزالة مخلفات بالشوارع
حملات إزالة مخلفات بالشوارع
حملات إزالة مخلفات بالشوارع
حملات إزالة مخلفات بالشوارع
حملات إزالة مخلفات بالشوارع
حملات إزالة مخلفات بالشوارع
حملات إزالة مخلفات بالشوارع
حملات إزالة مخلفات بالشوارع
مجلس الوزراء اسيوط محافظة وزارة الصحة محافظ أسيوط غرفة عمليات تذليل العقبات رئيس الجمهورية مديرية الصحة حملات نظافة وزارة الصحة والسكان اللواء عصام سعد منظومة الشكاوى رفع كفاءة الشوارع الشكاوى الحكومية

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