الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» تتحدى كورونا بالمشاركة في 50 معرضا دوليا

السياحة
السياحة

أعلنت هيئة تنشيط السياحة برئاسة أحمد يوسف، قبل آيّام، الخطة الكاملة لمشاركتها الرسمية في المعارض الدولية لـ50 معرضا سياحيا خلال 2021-2022 بهدف جذب أعداد من السياحة لزيارة مصر وفتح أسواق سياحية جديدة لرفع الحركة السياحية الوافدة لمصر رغم انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن بين أهمها معرض برلين بمدريد الدولي، وسوق السفر العربي بدبي، بورصة لندن الدولية بالمملكة المتحدة، بورصتي ميلانو إيطاليا وموسكو بروسيا، ومعرض الفيتور بأسبانيا. 

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بيان السياحة

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا المعارض السياحية بهدف مواكبة التغييرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها سوق صناعة السياحة والسفر حول العالم، كما تعد فرصة للتواصل مع شركاء المهنة وممثلي قطاع السياحة في الأسواق المستهدفة  لبحث سبل التعاون المشترك ودفع مزيد من الحركة السياحة الوافدة إلى مصر، على أن يتم  نشر المواد الدعائية من أفلام وصور عن مصر، بالإضافة إلى بث رسائل ومعلومات عن ضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في الفنادق والمنتجعات السياحية والمطاعم والكافيتريات والمتاحف والمواقع الأثرية، كما سيتم خلال المعارض  الترويج لما تزخر به مصر من مقومات سياحية وأثرية متنوعة ومختلفة لجذب السائحاين  لزيارة مصر.

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بيان السياحة

يشار إلى أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ناقش مؤخرا بمقر الوزارة بالزمالك، في الملامح الرئيسية للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تم تسليمها الأسبوع الماضي من قِبل التحالف الكندي الإنجليزي والذي كُلف بإعدادها منذ بداية العام الحالي تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة ٣ سنوات تبدأ في نهاية العام الحالي.

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بيان السياحة

وأشار العناني إلى أن هذه الاستراتيجية شهدت على مدار الأشهر الماضية العديد من المناقشات من خلال عقد مجموعة من الاجتماعات واللجان المختلفة، منوهاً أنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة تنظيم عدد من ورش العمل لإطلاع جميع المعنيين بالقطاع السياحي العام والخاص بملامح هذه الاستراتيجية حتى يتمكن الجميع من العمل سوياً في نفس الاتجاه للترويج السياحي لمصر، كذلك مناقشة الخطة الدعائية للمقصد السياحي المصري على مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في الأسواق السياحية المستهدفة خلال الفترة المقبلة، حيث قام ممثلو الشركة الدولية التي تتولي مهام إدارة وتطوير مواقع التواصل الاجتماعي الترويجية الخاصة بالهيئة باستعراض خطتهم الحالية للترويج للمقصد المصري في هذه الأسواق من خلال هذه المواقع، من حيث طبيعة المحتوى الدعائى وما يتضمنه من منشورات وصور وفيديوهات قصيرة.

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بيان السياحة
تنشيط السياحة والمتاحف والمواقع الأثرية وزير السياحة والآثار للترويج السياحي لمصر الاسواق السياحية

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وائل لطفي

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