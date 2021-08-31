الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الهلال الأحمر»: نمتلك 5 بنوك للدم والسادس بسوهاج يستعد للانضمام للقائمة

فعاليات حملة الهلال
فعاليات حملة الهلال الأحمر

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن الهدف من حملة التوعية الموسعة للتبرع بالدم تحت شعار "تبرعك حياة لغيرك"، توفير الدم الآمن للمرضى من خلال التبرع التطوعي، وهو أحد أهم الأهداف الإنسانية التي يعمل الهلال الأحمر المصري علي تحقيقها.

وأضاف الناظر، خلال إطلاق حملة التبرع بالدم، أن تقديم خدمات نقل الدم بالهلال الأحمر من الخدمات الرائدة التى بدأها الهلال منذ عام 1973 فيما بدأ تنظيم حملات التبرع بالدم الخاصة بالهلال عام 1992 بهدف المشاركة في تغطية الاحتياجات الوطنية، موضحا أن "الهلال الأحمر" يمتلك خمس بنوك دم بمدن القاهرة، الإسكندرية، طنطا، قنا ودمنهور، ويستعد بنك دم سوهاج للانضمام إلى القائمة.

وأوضح أن الحملة ستستمر حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، معربا عن سعادته بانضمام العديد من المتبرعين.

وتغطي فروع الهلال الأحمر المصري محافظات الجمهورية، إذ تمتلك 27 فرعًا فى محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مرسى مطروح، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، الدقهلية، كفرالشيخ، الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، والبحرالأحمر.

جدير بالذكر، أن الهلال الأحمر المصري، أعلنت عن تدريبات الإسعافات الأولية الخاصة بجمعية الهلال الأحمر المصري Online عن طريق المنصة الالكترونية التالية www.ercelearning.com وفقًا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي- نائب رئيس الهلال الأحمر.

كما أعلنت الهلال الأحمر المصري عن تدريبات الإسعافات الأولية عن طريق المنصة الإلكترونية للجمعية.

وأطلقت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات حملة الهلال الأحمر بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص، وذلك في إطار الخدمات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصري نحو الإنسانية.

 كما قامت الوزيرة بتكريم الشركات المشاركة في الحملة، بالاضافة لتكريم وعدد من متطوعي الهلال الاحمر المصري المتميزين في المجالات الثقافية والرياضية.

 

وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج خدمات نقل الدم الدكتور رامي الناظر الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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