استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، بمعظم البنوك العاملة في مصر بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء.

وتداولت البنوك أسعار الدولار بين نطاق 15.63 إلى 15.67 جنيه للشراء و15.73 إلى 15.77 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في بنك أبوظبي الإسلامي والأهلي الكويتي عند مستوى 15.67.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات (البنك الأهلي المصري - بنك مصر)، حافظ الدولارعلى استقراره ليسجل 15.63جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة استقر أيضًا سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع .

وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة اليورو، ففي بنكي (مصر - الأهلي)، سجلت 18.43 جنيه للشراء و 18.61 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولي، ارتفع أيضًا سعر العملة الأوروبية ليسجل 18.46 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع.

وطبقًا للبنك المركزي، بلغ متوسط أسعار السوق بالجنية المصري أمام اليورو 18.44 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع.

وشهد الإسترليني ارتفاعًا في بنكي (مصر - الأهلي) ليسجل 21.49 جنيه للشراء و21.70 جنيه للبيع، وبالبنك التجاري الدولي ارتفع الجنيه الإسترليني ليسجل 21.52 جنيه للشراء و21.73 جنيه للبيع.

وطبقًا للبنك المركزي المصري، بلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني 21.51 جنيه للشراء و21.69 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، حافظ الريال السعودي على استقراره، ففي بنكي (الأهلي المصري - مصر)، سجل 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببًا قويًا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.