الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تعلن 12 توصية لمزارعي محصول بنجر السكر

بنجر السكر
بنجر السكر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر سبتمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية في الآتي:
في الأراضي القديمة
- العروة البكرة (زراعات أغسطس) 
- يوالى الري كل 10-15 يوماً على الحامي تبعاً لنوع التربة دون إغراق مع صرف المياة الذائدة بعد كل رية.
- إجراء العزقة الأولى قبل الخف وتقتصر على سد الشقوق والتخلص من الحشائش.
- إجراء الخف عند تكون 4 ورقات حقيقية على النبات (بعد حوالي شهر من الزراعة) على نبات واحد قوى بالجورة.
- بعد الخف تضاف الدفعة الأولى من السماد الآزوتى (45 وحدة ازوت / فدان) حيث يحتاج الفدان إلى 90 وحدة أزوت تقسم على دفعتين متساويين، ويضاف مع هذه الدفعة سلفات البوتاسيوم بمعدل 50كجم/فدان وتكون الاضافة تلقيم بجوار النبات والرى مباشرة على الحامى بعد اضافة السماد.
- عدم زيادة معدل الآزوت لهذه العروة لأنها تحصد مبكراً وزيادة الآزوت تؤخر النضج وتزيد من حجم العرش ويقلل حجم الجذور ونسبة السكر.
الزراعات المتوسطة (زراعات سبتمبر):
- يتم إعداد الأرض للزراعة بالحرث مرتين متعامدتين مع ترك 3-4 اأيام بين كل حرثة وأخرى للقضاء على الآفات والتنعيم والتزحيف ونثر السوبر فوسفات بمعدل 200كجم/فدان والتخطيط بمعدل 14 خطاً/قصبتين.
- تتم الزراعة في جور على مسافة 20 سم، ويوضع بالجورة 2-3 بذرة على عمق 1-2 سم وتكون الزراعة على الريشة البحرية أو الغربية لتجنب لفحة الشمس الشديدة على البذرة والزراعة تكون في الثلث العلوي من الخط.
- رش مبيدات الحشائش الموصي بها
- رية الزراعة تكون على البارد ونتأكد من تشرب رأس الخط بالمياه لضمان نسبة عالية من الإنبات.

- تعطي رية المحاياة بعد أسبوع من الزراعة على الحامي مع الاستمرار في الري كل 15 يوماً أو تبعاً لقوام التربة ودرجة الحرارة السائدة مع صرف المياه الذائدة عن حاجة النبات بعد كل رية.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول بنجر السكر يجب

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