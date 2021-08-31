طلاب هندسة بجامعة بنها يتأهلون للبطولة الأفريقية والعربية للبرمجيات

نجح فريقان كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها من التأهل إلى المسابقة الإفريقية والعربية بعد مشاركتهم في المسابقة المصرية للبرمجيات لطلاب الجامعات لعام 2021.

وجاءت المشاركة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن الشهابى عميد كلية الهندسة بشبرا.

وتكون فريق Fyashko بالفرقة الرابعة بقسم هندسة الحاسبات من الطلاب: محمد عاطف، ومحمد سيد، والحسن خالد، و فريق Stack Overhabd بالفرقة الثالثة بقسم هندسة الحاسبات من الطلاب محمد عبد الغنى ومحمد محمد عطية، وعمرو محمد.

وقال الدكتور أيمن الشهابي إن “مسابقة البرمجيات لطلاب الجامعات المصرية تعد هى الجولة المؤهلة للبطولة الأفريقية والعربية للبرمجيات لطلاب الجامعات، والتى من المقرر عقدها فى الأقصر خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، كما تعد مسابقة هذا العام أكبر مسابقة مصرية فى البرمجيات وطرق الحل المنهجي للمشكلات حتى الآن”.

وأشار إلى مشاركته مع عشرة فرق من طلاب قسم الاتصالات والإلكترونيات والحاسبات بكلية الهندسة بشبرا فى المسابقة. وقد أشرف على العشرة فرق المشاركة من الكلية الخريج محمد إبراهيم عبد الغفار خريج قسم الحاسبات بالكلية عام 2020/2021.

وقد بلغ عدد الفرق المشاركة فى المسابقة هذا العام 1400 فريق من طلاب الجامعات، وتأهل الى نهائيات المسابقة 200 فريقا بعدد 600 طالب من أصل 5000 طالب وطالبة يمثلون 72 جامعة ومعهد.

يذكر أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد شهد ختام فعاليات المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية.

وفى كلمته أكد على أن بناء العقول يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية موضحا أن أحد أهم محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو تنمية القدرات البشرية التي تمثل عنصرا أساسيا للنهوض بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.