الثلاثاء 31 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

هيئة نظافة القاهرة تكشف عن خطة عمل الشركات الخاصة بالأحياء

اجتماع رئيس هيئة
اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

عقد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، الاجتماع التنسيقي بين الهيئة، وبين شركات النظافة في المنظومة الجديدة للنظافة الخاصة  بشركة انفيرو ماستر للمنطقة الشرقية، وشركة ارتقاء للمنطقة الغربية  للاستعداد لعملية الاصطفاف المقررة يوم الخميس المقبل، وتم معاينة أرض الاصطفاف المقررة باستاد القاهرة للبدء في تنفيذ منظومة النظافة الجديدة من يوم الجمعة القادم، والبدء بحي مصر الجديدة  في المنطقة الشرقية.

FB_IMG_1630403792774
اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

وناقش رئيس الهيئة خطة التشغيل في مصر الجديدة، وتوزيع العمالة والصناديق في كل المربعات بالحي بقطاع مصر الجديدة وكيفيه تفريغ الصناديق.
كما ناقش رئيس الهيئة عملية الاصطفاف المقررة على ثلاثة أيام، علي أن تكون البدايه لشركة انفيرو ماستر للخدمات المتكاملة بكل معداتها بساحة ستاد القاهرة يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر، والسبت 4 من الشهر ذاته، للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

FB_IMG_1630403785350
اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

وناقش رئيس الهيئة كيفية استلام باقي الأحياء بالمنطقة الشرقية مع شركة انفيروماستر بداية من شهر سبتمبر القادم بأحياء شرق مدينة نصر والنزهة والمطرية.

FB_IMG_1630403783273
اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

وقد تم مناقشة استلام المنطقة الغربية لشركة ارتقاء للبدء بتنفيذ في مهام المنظومة الجديدة للنظافة بالمنطقة الغربية، والبدء في حي غرب القاهرة في يوم ٩/٧  ثم عابدين والأزبكية وبولاق أبو العلا، وسوف يتم وقوف الهيئة بكل طاقاتها لإنجاح المنظومة الجديدة، ونجاح الشركات لكي  يشعر المواطنون بالتغيير في عملية النظافة.

FB_IMG_1630403781058
اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

كان شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أمس، حفل افتتاح جراج فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، بعد الانتهاء من كافة أعمال التشييد فيه ليكون جاهزًا  لخدمة أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

وأكد محافظ القاهرة أن نادي الأهلي من المؤسسات العريقة التي تسعى إلى تطوير منشآتها وتقديم الخدمات المتميزة لأعضائها.
والجراج مقام على مساحة ٢٨ ألف م٢، ويستوعب  ٧٦٥ سيارة تقريبًا ويساهم في تحقيق السيولة المرورية في المنطقة المحيطة بالنادي.

شركات نظافة القاهرة مظومة نظافة القاهرة هيئة نظافة القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

حقيقة إلغاء بطولة كأس مصر

حقيقة وفاة الدكتور زغلول النجار

وزيرة الصحة لسفير الكويت: المسافرون لهم أولوية الحصول على لقاح كورونا

«الدستور» تنشر صورة المنزل المهجور الذى خٌطف فيه الطفل زياد

305 جنيهات للابتدائي.. «التعليم» تعلن مصروفات المدارس الحكومية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد وصول سفير المنامة: لماذا تهتم إسرائيل بعلاقتها مع البحرين؟

عشرات المستوطنين يجددون اقتحام باحات المسجد الأقصى

بعد رحلة استغرقت أسبوعين.. آخر «طرادة» ألمانية تصل إلى إسرائيل