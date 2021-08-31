هيئة نظافة القاهرة تكشف عن خطة عمل الشركات الخاصة بالأحياء

عقد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، الاجتماع التنسيقي بين الهيئة، وبين شركات النظافة في المنظومة الجديدة للنظافة الخاصة بشركة انفيرو ماستر للمنطقة الشرقية، وشركة ارتقاء للمنطقة الغربية للاستعداد لعملية الاصطفاف المقررة يوم الخميس المقبل، وتم معاينة أرض الاصطفاف المقررة باستاد القاهرة للبدء في تنفيذ منظومة النظافة الجديدة من يوم الجمعة القادم، والبدء بحي مصر الجديدة في المنطقة الشرقية.

اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

وناقش رئيس الهيئة خطة التشغيل في مصر الجديدة، وتوزيع العمالة والصناديق في كل المربعات بالحي بقطاع مصر الجديدة وكيفيه تفريغ الصناديق.

كما ناقش رئيس الهيئة عملية الاصطفاف المقررة على ثلاثة أيام، علي أن تكون البدايه لشركة انفيرو ماستر للخدمات المتكاملة بكل معداتها بساحة ستاد القاهرة يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر، والسبت 4 من الشهر ذاته، للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

وناقش رئيس الهيئة كيفية استلام باقي الأحياء بالمنطقة الشرقية مع شركة انفيروماستر بداية من شهر سبتمبر القادم بأحياء شرق مدينة نصر والنزهة والمطرية.

اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

وقد تم مناقشة استلام المنطقة الغربية لشركة ارتقاء للبدء بتنفيذ في مهام المنظومة الجديدة للنظافة بالمنطقة الغربية، والبدء في حي غرب القاهرة في يوم ٩/٧ ثم عابدين والأزبكية وبولاق أبو العلا، وسوف يتم وقوف الهيئة بكل طاقاتها لإنجاح المنظومة الجديدة، ونجاح الشركات لكي يشعر المواطنون بالتغيير في عملية النظافة.

اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

كان شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أمس، حفل افتتاح جراج فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، بعد الانتهاء من كافة أعمال التشييد فيه ليكون جاهزًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

وأكد محافظ القاهرة أن نادي الأهلي من المؤسسات العريقة التي تسعى إلى تطوير منشآتها وتقديم الخدمات المتميزة لأعضائها.

والجراج مقام على مساحة ٢٨ ألف م٢، ويستوعب ٧٦٥ سيارة تقريبًا ويساهم في تحقيق السيولة المرورية في المنطقة المحيطة بالنادي.