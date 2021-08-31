إيبارشية السويس تطلق مؤتمر «ستاسيس» لشباب جامعة والخريجين

أقامت لجنة شباب جامعة والخريجين بإيبارشية السويس مؤتمرًا بعنوان “ستاسيس”، خلال الأسبوع الجاري في مزرعة “العجايبي” بمدينة العبور.

شهد المؤتمر، الذي شارك فيه ٧٥ شابًّا وفتاة من كنائس الإيبارشية، في يومه الأول لقاءًا مفتوحًا لنيافة الأنبا بموا أسقف الإيبارشية مع الشباب المشاركين تناقش فيه معهم وأجاب استفساراتهم وأسئلتهم، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى.

في سياق متصل تستعد الكنائس المصرية للاحتفال بعيد النيروز “رأس السنة القبطية ”، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل ، من خلال صلوات القداسات والاحتفالات المختلفة .

ويوافق عيد النيروز أو رأس السنة المصرية القديمة، أول يوم في السنة الزراعية الجديدة، وأصل الكلمة من اللغة القبطية القديمة.

وارتبط عيد النيروز عند الأقباط والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعصر الشهداء، وذلك بالتزامن مع عصر الإمبراطور الروماني دقلديانوس-الذي يعد أقسى عصور الاضطهاد ضد المسيحية، وفي هذا العصر احتفظ المصريين بمواقيت وشهور سنينهم التي يعتمد الفلاح عليها في الزراعة، مع تغيير عداد السنين وتصفيره وجعله السنة الأولى لحكم دقلديانوس، والذي يوافق عام 282 ميلادية، مقابل العام القبطي الأول.

وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد النيروز “رأس السنة القبطية ” يوم 11 سبتمبر من كل عام، وتنظم الكنائس صلوات قداسات واحتفالات لهذه المناسبة.

وتقوم الكنائس بالتزامن مع عيد النيروز بإعادة هيكلة الخدمات الكنسية والخدام بها، من خلال حركة تنقلات بين الخدمات الكنسية المختلفة ، كما يتم تكريم دفعات طلاب المدارس والجامعات في رأس السنة، كعادة سنوية للكنائس، وذلك للاحتفال ببداية عام قبطي جديد، والذي يوافق اقتراب عام دراسي جديد أيضاً.