«الدولي للاتصالات» ينظم دورة تدريبية حول «أساسيات الأمن السيبراني»

ينظم الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع جامعة «نايف العربية للعلوم الأمنية»، دورة تدريبية عن بُعد حول «أساسيات الأمن السيبراني»، الثلاثاء 31 أغسطس، كجزء من برنامج الأمن السيبراني، تحت رعاية شبكة «مراكز التميز للاتحاد الدولي للاتصالات» في المنطقة العربية.

تهدف الدورة إلى التعريف بالأمن السيبراني وعرض أهدافه ومبادئه وكذلك التعريف بالهجوم الإلكتروني وأنواعه وأكثر اتجاهاته، ومعرفة كيف يمكن شن هجوم إلكتروني وكيفية الحماية من مثل تلك الهجمات.

كما تهدف الدورة أيضاً إلى تمكين المشاركين من تحديد العناصر الرئيسية للأمن السيبراني ووصف أهميتها، وذكر أحدث اتجاهات الهجمات الإلكترونية، والتمييز بين أنواعه، وشرح الخطوات العملية لمحاكاة الهجوم الإلكتروني، والمقارنة بين التهديد وقابلية التأثر الأمني والمخاطر في مجال الأمن السيبراني، وتنفيذ خطوات مسح نقاط الضعف وعملية التشفير وفكه.

وتستهدف الدورة المتخصصين في مجال التكنولوجيا والمبتدئين في مجال الأمن السيبراني ومسؤولي الشبكة ومسؤولي النظام وموظفي مركز العمليات الأمنية والأفراد المهتمين ببناء قدراتهم في مجال الأمن السيبراني.