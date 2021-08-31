الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

بايدن يشكر القوات الأمريكية بعد انتهاء مهمتها رسميا فى أفغانستان

جو بايدن
جو بايدن

شكر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، القوات الأمريكية بعد انتهاء مهمتها في أفغانستان رسميًا، موضحًا أنه سيلقي خطابا للشعب الأمريكي لشرح أسباب قراره عدم مدّ فترة الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان لما بعد نهاية هذا الشهر.


وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني: "أريد أن أشكر قادتنا والرجال والنساء الذين خدموا تحت قيادتهم، على تنفيذهم للانسحاب الخطير من أفغانستان وفقا للموعد المحدد.. بلا خسائر إضافية في الأرواح الأمريكية"، مضيفا: "شهدت الأيام الـ17 الماضية تنفيذ قواتنا أكبر جسر جوي في تاريخ الولايات المتحدة بنقل أكثر من 120 ألفا من المواطنين الأمريكيين ومواطني حلفائنا والحلفاء الأفغان للولايات المتحدة. فعلوا ذلك بشجاعة واحترافية وحسم منقطع النظير. الآن، انتهى وجودنا العسكري الذي دام لـ20 عاما في أفغانستان".


وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، عن  مغادرة آخر جندي أمريكي الأراضي الأفغانية، منهية بذلك أطول حروب الولايات المتحدة في التاريخ.


وتابع الرئيس الأمريكي: "بعد ظهر الغد، سأخاطب الشعب الأمريكي بشأن قراري عدم تمديد وجودنا في أفغانستان لما بعد 31 أغسطس. في الوقت الراهن، سأقول أن تلك كانت توصية بالإجماع من هيئة الأركان المشتركة وجميع قادتنا على الأرض بإنهاء عملية الجسر الجوي كما كان مخططًا لها. كان رأيهم أن إنهاء مهمتنا العسكرية هو أفضل طريقة لحماية أرواح قواتنا، وتأمين أفق مغادرة المدنيين بالنسبة لأولئك الذين يريدون مغادرة أفغانستان خلال الأسابيع والأشهر القادمة".


وتابع: "طلبت من وزير الخارجية قيادة تنسيقنا المستمر مع شركائنا الدوليين لضمان ممر آمن لأي أمريكيين أو شركاء أفغان أو أشخاص من جنسيات أجنبية يريدون مغادرة أفغانستان. سيتضمن ذلك العمل على البناء على القرار الذي مرّره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.. والذي أرسل رسالة واضحة بما يتوقع المجتمع الدولي من طالبان فعله للمضي قدما، خصوصا حرية السفر"، مشيرا إلى أن طالبان تعهدت بتوفير ممر آمن للراغبين في المغادرة، وسيتابع تنفيذ تلك الالتزامات عبر القنوات الدبلوماسية القائمة في أفغانستان والتنسيق مع الشركاء الإقليميين لإعادة فتح المطار والسماح بمغادرة الراغبين وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.

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وائل لطفي

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