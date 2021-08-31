الثلاثاء 31 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مدحت صالح يختتم فعاليات مهرجان القلعة بحفل غنائى كامل العدد (صور)

مدحت صالح في حفل
مدحت صالح في حفل مهرجان القلعة

اختتم مساء اليوم الإثنين النجم مدحت صالح فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والذي أقيم على مدار 15 يوميًا على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

IMG-20210830-WA0035
مدحت صالح في حفل مهرجان القلعة

وقدم مدحت صالح خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياته الحديثة والقديمة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها: "زي ما هي حبها، بحلم على قدي، ولا تسوى دموع، قلب واحد، المليونيرات، البلياتشو، الدنيا علمتني، كوكب تاني، أنا بن مصر، النور مكانه في القلوب، وعدي، حبيبي يا عاشق، ثلاث سلامات، الحلوة داير شباكها، قارئة الفنجان ويامالكًا قلبي"، وذلك بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، وفرقته الموسيقية.

IMG-20210830-WA0034
مدحت صالح في حفل مهرجان القلعة

وفي سياق مختلف بدأ الفنان مدحت صالح تصوير أحدث أعماله التمثيلية بعنوان "حكاية 1%" من مسلسل "زي القمر"، والمقرر عرضه خلال أيام على شاشة قنوات "سي بي سي"، حيث يقدم شخصية مختلفة خلال الأحداث، برفقة الفنانة صابرين، والفنانة عفاف شعيب، ومن إخراج أحمد شفيق.

IMG-20210830-WA0033
مدحت صالح في حفل مهرجان القلعة

وكان المخرج أحمد شفيق، خلال الأيام الماضية، نشر مقطع فيديو لأول مشاهد عفاف شعيب بالحكاية، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، وعلق قائلًا: «حكاية 1%.. الفنانة القديرة عفاف شعيب.. إخراج أحمد شفيق».

IMG-20210830-WA0043
مدحت صالح في حفل مهرجان القلعة

وأطلقت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يوم 15 أغسطس الجاري، وذلك بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، والذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وذلك على مسرح المحكى.

IMG-20210830-WA0032
مدحت صالح في حفل مهرجان القلعة

وشهد حفل افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تكريم 12 شخصية فنية وإدارية ساهموا في إثراء الساحة الإبداعية، وشاركوا في صنع نجاح الدورات المتتالية للمهرجان، وهم المطرب أمجد العطافي، عازف البيانو والموزع الموسيقي عمرو سليم، الدكتورة عزة مدين، الفنان خالد شهدي كورال بالفرقة القومية العربية للموسيقى، الإعلامي أمجد مصطفى، المطربة ريم كمال، السوبرانو داليا فاروق، حمادة السعيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوي رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية، اسم المهندس مؤنس العطوي،  فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد بالبيت الفني الموسيقي والأوبرا والباليه.

مدحت صالح في حفل مهرجان القلعة
مدحت صالح في حفل مهرجان القلعة
مدحت صالح في حفل مهرجان القلعة
مدحت صالح في حفل مهرجان القلعة
مدحت صالح في حفل مهرجان القلعة
مدحت صالح في حفل مهرجان القلعة
مدحت صالح في حفل مهرجان القلعة
مدحت صالح في حفل مهرجان القلعة
مدحت صالح في حفل مهرجان القلعة
مدحت صالح في حفل مهرجان القلعة
مدحت صالح في حفل مهرجان القلعة
مدحت صالح في حفل مهرجان القلعة
مدحت صالح مهرجان القلعة دار الأوبرا المصرية وزيرة الثقافة الأوبرا المصرية صلاح الدين الأيوبي قلعة صلاح الدين الأيوبي مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين النجم مدحت صالح مهرجان قلعة صلاح الدين مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء دكتور مجدي صابر الفنان مدحت صالح

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

«الدستور» تنشر صورة المنزل المهجور الذى خٌطف فيه الطفل زياد

حقيقة إلغاء بطولة كأس مصر

حقيقة وفاة الدكتور زغلول النجار

إصابة الفنانة نهال عنبر بارتجاج فى المخ

«طالبان» تعلن سيطرتها الكاملة على مطار كابول

أول صورة للطفل زياد بعد عودته إلى أهله بالمحلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فتح: الاتفاق مع إسرائيل على منح 5 آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية

منظمات تونسية تدين عنف الاحتلال الإسرائيلى بحق الأسيرات الفلسطينيات

يتسلم مهام عمله غدًا.. مَن هو خالد الجلاهمة أول سفير للبحرين في إسرائيل؟