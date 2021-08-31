مدحت صالح يختتم فعاليات مهرجان القلعة بحفل غنائى كامل العدد (صور)

اختتم مساء اليوم الإثنين النجم مدحت صالح فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والذي أقيم على مدار 15 يوميًا على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

مدحت صالح في حفل مهرجان القلعة

وقدم مدحت صالح خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياته الحديثة والقديمة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها: "زي ما هي حبها، بحلم على قدي، ولا تسوى دموع، قلب واحد، المليونيرات، البلياتشو، الدنيا علمتني، كوكب تاني، أنا بن مصر، النور مكانه في القلوب، وعدي، حبيبي يا عاشق، ثلاث سلامات، الحلوة داير شباكها، قارئة الفنجان ويامالكًا قلبي"، وذلك بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، وفرقته الموسيقية.

مدحت صالح في حفل مهرجان القلعة

وفي سياق مختلف بدأ الفنان مدحت صالح تصوير أحدث أعماله التمثيلية بعنوان "حكاية 1%" من مسلسل "زي القمر"، والمقرر عرضه خلال أيام على شاشة قنوات "سي بي سي"، حيث يقدم شخصية مختلفة خلال الأحداث، برفقة الفنانة صابرين، والفنانة عفاف شعيب، ومن إخراج أحمد شفيق.

مدحت صالح في حفل مهرجان القلعة

وكان المخرج أحمد شفيق، خلال الأيام الماضية، نشر مقطع فيديو لأول مشاهد عفاف شعيب بالحكاية، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، وعلق قائلًا: «حكاية 1%.. الفنانة القديرة عفاف شعيب.. إخراج أحمد شفيق».

مدحت صالح في حفل مهرجان القلعة

وأطلقت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يوم 15 أغسطس الجاري، وذلك بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، والذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وذلك على مسرح المحكى.

مدحت صالح في حفل مهرجان القلعة

وشهد حفل افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تكريم 12 شخصية فنية وإدارية ساهموا في إثراء الساحة الإبداعية، وشاركوا في صنع نجاح الدورات المتتالية للمهرجان، وهم المطرب أمجد العطافي، عازف البيانو والموزع الموسيقي عمرو سليم، الدكتورة عزة مدين، الفنان خالد شهدي كورال بالفرقة القومية العربية للموسيقى، الإعلامي أمجد مصطفى، المطربة ريم كمال، السوبرانو داليا فاروق، حمادة السعيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوي رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية، اسم المهندس مؤنس العطوي، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد بالبيت الفني الموسيقي والأوبرا والباليه.

مدحت صالح في حفل مهرجان القلعة

مدحت صالح في حفل مهرجان القلعة

مدحت صالح في حفل مهرجان القلعة

مدحت صالح في حفل مهرجان القلعة

مدحت صالح في حفل مهرجان القلعة