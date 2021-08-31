طالب «صفر اللغة العربية»: حصلت على 80% بعد تعديل الدرجات واستعد للتقديم بالتنسيق

حصل الطالب يوسف محسن، طالب الثانوية العامة، والمعروف إعلاميًا بطالب "صفر اللغة العربية"، على حقه، بعدما حققت الشئون القانونية في استغاثته وأثبتت أحقيته في حصوله على درجات اللغة العربية.

وقال يوسف، في تصريحات لـ"الدستور"، إن وزارة التربية والتعليم تواصلت معه اليوم الثلاثاء وذهب للوزارة وحصل على 64 درجة في اللغة العربية وهي متوسط الدرجة .

وأضاف أنه أصبح حاصلًا على 80% الآن ويستعد للتقديم في التنسيق خلال الأيام المقبلة.

وأكد الطالب أنه لم يتقدم بتظلم مثلما نشر على منصات السوشيال ميديا، ولكنه حصل على منتصف درجة اللغة العربية وفقا لقرار وزارة التربية والتعليم بعد التحقيق في الواقعة الخاصة به.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أعلن عن التحقيق فى واقعة طالب صفر اللغة العربية بعد استغاثته التى نشرها على "فيسبوك"

واستغاث الطالب يوسف محسن بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة مباشرة، بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لحصوله على صفر في اللغة العربية بامتحانات الثانوية رغم حصوله على مجموع جيد في باقي المواد.

وقال الطالب، في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "أنا اسمي يوسف محسن من مدرسة جمال عبدالناصر غرب الفيوم جبت 64% وجبت في العربي صفر وحصل معايا أن كنت مسلم ورقتين للبابل شيت وعامل محضر بده زي ما المدرس قالي أنا قولت للمراقبة أنا غلطت في سؤال أعمل إيه إدتني بابل شيت قالتلي حل فيه السؤال ده بس وهندبسه الاتنين في بعض ومعاهم المحضر".

وأضاف: "المحضر مكنش بتبديل بابل شيت لا أنا كنت كاتب إن عندي سؤالين غلط وتم نقلهم في بابل شيت آخر على حسب تعليمات المدرس بالكلام اللي هكتبه أنا معرفش إزاي أكتب محضر أنا كتبت اللي قاله.. ولما سألت دلوقتي كذا مدرس قالوا بيروح ورقة واحدة والتانية بتتبعت كتالف ومدرسين قالوا بتتقطع بس وده مش اللي مضيت عليه ولا كتبته في المحضر، والمحضر اتعمل ومضيت على أساس اللي المستر بتاع اللجنة قالي عليه واللي أنا كاتبه بايدي في المحضر".

وأضاف الطالب: "وكتبت المحضر إني نقلت إجابه السؤال ده ف بابل شيت تاني ومضيت عليه والمراقب كنت قولتله طيب ينفع يبقي ليا اتنين قالي طالما معمول محضر إثبات حالة خلاص وكان في آخر الوقت وقالي يلا عشان الوقت خلص وأنا كنت أول مرة في حياتي امتحن بابل شيت ولسه معرفش أي حاجه ف مشيت ورا كلام المدرس اللي هو أكيد فاهم أكتر مني ودلوقتي لقيت إني جايب صفر فمعنى كده إن الورقة اللي هي فيها سؤال واحد اللي راحت واتصححت ومع العلم المدرس قالي هيروح الاتنين طالما عملت محضر".

واختتم الطالب: "هل ذنبي إني مشيت ورا كلام المراقب اللي أصلا مخلانيش أنقل غير سؤالين بس ولو سابني أنا كنت هنقل كله بس المراقب والمراقبة كانوا واقفين جنبي عايزين يلموا الورقة وخلاص".