طلب التحريات لكشف غموض سقوط فتاة من الدور السادس غرب الاسكندرية

طلبت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، تحريات المباحث حول مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس بأحد العقارات بمنطقة البيطاش وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها.



تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغ بسقوط فتاة تدعى دعاء.م.ط، 25 سنة، من الطابق السادس بعقار كائن بمنطقة شهر العسل في البيطاش غرب الإسكندرية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.



وبالمعاينة والفحص تبين وجود جسد فتاة ملقاة على الأرض بمنطقة دوران شهر العسل، في حالة نزيف ومصابة بجروح بمختلف أنحاء جسدها.



تم نقل الفتاة إلى مستشفى العامرية العام، وتحرير محضر بالواقعة وسؤال شهود العيان وأسرة الفتاة عن ملابسات الحادث.