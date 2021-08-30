الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة ومناقشة الشهود في واقعة مقتل مسن بحلوان

قتل
قتل

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، أن رجال مباحث قسم شرطة حلوان يقومون بتفريغ الكاميرات في محيط واقعة مقتل مسن على يد جيرانه بدائرة القسم والاستماع إلى شهود العيان في الواقعة لاستكمال التحريات التي أمرت بها النيابة العامة.

وكان أقدم عامل وأبناؤه الثلاثة على قتل أحد أقاربهم بسلاح أبيض (سكين)، أمام أعين المارة في وضح النهار، بسبب خلافات سابقة بينهم.

وردت إشارة للمقدم أحمد فرج، رئيس مباحث حلوان، من مستشفى حلوان العام تفيد  استقبال جثة  "عيد سعيد عباس أبو قطايف" 59 سنة، أصل بلدته أطفيح_ الصف، ومقيم بعزبة زين، وبه عدة إصابات توفي على إثرها. 
وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين الضحية و4 آخرين من أقاربه بسبب خلافات سابقة بينهم، واعتدوا عليه باستخدام سلاح أبيض. 

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على 3 أشخاص طرف الواقعة وهم كلا من "محمد عبدالله على السيد"، ونجليه "زياد محمد"، و"أحمد محمد"، وتكثف مباحث حلوان من جهودها لضبط المتهم الهارب ويدعي "جاسم محمد".

وقال يوسف عيد، نجل الضحية  اثناء مناقشته إن بداية الخلافات منذ عدة أيام حيث كان يحضر أبناء المتهم داخل محل ملك والده لتدخين المخدرات، فقام بمعاتبته ومنعهم من القدوم مرة أخرى، فقاموا بابلاغ والدهم، فبيت النية للتشاجر مع والده وجاء بصحبة أبنائه ومعهم أسلحة بيضاء "سكاكين ومطاوي"، وقاموا بالاعتداء علي والده وطعنه في الشارع فسقط قتيلا وقاموا بإصابته هو وشقيقه الأكبر.

وبعرض المتهمين علي النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وضبط وإحضار لمتهم هارب، كما أمرت بتشريح جثة الضحية، وإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تفريغ تفريغ كاميرات المراقبة مقتل مسن حلوان

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وائل لطفي

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