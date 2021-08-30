تدريبات وصفقة استحواذ.. حصاد نشاط وزارة التخطيط فى 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الاثنين، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» فى السطور التالية:

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، انعقاد الجمعية العمومية غير العادية الأولى لبنك الاستثمار العربي، وذلك بعد موافقة البنك المركزي على طلب استحواذ صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي المملوك لصندوق مصر السيادي، وشركة المجموعة الملية هيرميس على نسبة 76% من رأس مال بنك الاستثمار العربي، عن طريق الاكتتاب بمبلغ 3,8 مليار جنيه، في زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع ليصبح 5 مليارات جنيه.

استحواذ «هيرميس» و«مصر السيادي» على 76% من بنك الاستثمار العربي رسميًا

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة، التي تم عقدها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية على مدار ثلاثة أيام للقيادات المحلية بالمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك حول مشروع ميكنة و تطوير منظومة تراخيص المحلات طبقا للقانون 154 لسنة 2019 و لائحته التنفيذية.

«التخطيط» تختتم الدورات التدريبية لقادة المحليات عن منظومة تراخيص المحلات

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز إجراءات الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا البالغ عددها 20 إجراء منذ فبراير 2020 وحتى شهر يونيو الماضى من عام 2021.

«التخطيط»: 20 إجراءً لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الجائحة

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تضاعف الصادرات المصرية لدول أمريكا الجنوبية إلى حدود 346 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2021، مقابل 120.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 225.1 مليون دولار بنسبة 185%، حيث بلغت صادرات مصر للبرازيل 202 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 74.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 127.3 مليون دولار، كما بلغت صادراتها للأرجنتين 97.9 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 20.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 77.7 مليون دولار.

الإحصاء: 185% زيادة فى الصادرات المصرية لدول أمريكا الجنوبية