الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نسمة عبدالعزيز تشعل ختام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)

نسمة عبد العزيز
نسمة عبد العزيز

انتهى منذ قليل حفل عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز ضمن ختام فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته التاسعة والعشرون والمقام على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي وتنظمه دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدي صابر.

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نسمة عبد العزيز

وقدمت عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز بانوراما من الأعمال العربية والغربية التي أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا منها: شط إسكندرية، أكدب عليك، أنت عمري، هذه هي الحياة، الدنيا ريشة في هوا، اشكي لمين، ديسباسيتو، الحلوة دي، ماريمبا فلامينكا، حارة السقايين، البخيل وأنا وسواح. 

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نسمة عبد العزيز

وتستعد عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، لإحياء حفل موسيقي ضخم، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، بمصاحبة فرقتها الخاصة، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 3 سبتمبر.

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نسمة عبد العزيز

وطرحت إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفل، وانقسمت إلى 4 فئات الأولى بمبلغ 85 جنيهًا، والثانية بمبلغ 110 جنيهًا، أما الثالثة بقيمة 160 جنيهًا، والرابعة بمبلغ 210 جنيهات، ووضعت دار الأوبرا عددًا من الشروط لحضور الجمهور الحفل وهي: 

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نسمة عبد العزيز
  • غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.
  • الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.
  • الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.
  • ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.
  • غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.
  • غير مسموح بتحريك المقاعد.
  • ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.
  • ارتداء الزي اللائق بالمكان (ممنوع ارتداء الشورت).
  • ممنوع التصوير.
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نسمة عبد العزيز

وأطلقت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يوم 15 أغسطس الجاري وذلك بعد توقفه العام الماضي بسبب الجائحة، والذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وذلك على مسرح المحكى.

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نسمة عبد العزيز

وشهد حفل افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تكريم 12 شخصية فنية وإدارية ساهموا في إثراء الساحة الإبداعية، وشاركوا في صنع نجاح الدورات المتتالية للمهرجان وهم المطرب أمجد العطافى، عازف البيانو والموزع الموسيقي عمرو سليم، الدكتورة عزة مدين، الفنان خالد شهدي كورال بالفرقة القومية العربية للموسيقى، الإعلامي أمجد مصطفى، المطربة ريم كمال، السوبرانو داليا فاروق، حمادة السعيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوي رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية، اسم المهندس مؤنس العطوي،  فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد بالبيت الفنى الموسيقى والأوبرا والباليه.

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محكي القلعة
مهرجان قلعة دار الاوبرا مهرجان القلعة للموسيقي والغناء صلاح الدين الأيوبي نسمة عبد العزيز الدكتور مجدي صابر مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين مسرح المحكى مهرجان قلعة صلاح الدين مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز دكتور مجدي صابر

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