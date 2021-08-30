كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا بالنسبة للأطفال

يسيطر القلق على العديد من الأسر فيما يخص صحة أطفالها ومدى إمكانية إصابة الأطفال بفيروس كورونا، وهل يمكن أن يتعرض الأطفال للخطر جراء الفيروس وماذا عن بروتوكول العلاج بالنسبة للأطفال التى أعلنت عليها وزارة الصحة والعديد من الأسئلة التى تدور في رأس العديد من الآباء والآمهات تخص فيروس كورونا والأطفال.

ويجيب على كافة هذه التساؤلات في تصريحات خاصة لـ«الدستور» الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

س : هل هناك خطر على الأطفال قد يصل للوفاة بسبب فيروس كورونا؟

ج : حتى الآن، الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا يمثلون حوالي 8.5٪ من الحالات المبلغ عنها، مع عدد قليل نسبيًا من الوفيات مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، كوفيد-19 فى الأطفال يكون غالبًا خفيفًا، و يتم الإبلاغ عن حالات مرضية خطيرة كما هو الحال مع البالغين، و تقبل فى وحدات العناية المركزة للأطفال،ويمكن أن يصاب الأطفال بعدوى كورونا، لكن تبقى نسب الوفيات بينهم نادرة حتى الآن.

س: هل يُصاب الأطفال في عمر معين بالفيروس؟

يمكن أن يُصاب الأطفال من جميع الأعمار بفيروس كورونا، لكن أعراض معظم الأطفال المصابين لا تكون عادة بنفس حدة أعراض البالغين، وقد لا تَظهر على بعضهم أي أعراض على الإطلاق.

س: وماذا عن تلقي اللقاح بالنسبة للأطفال؟

ج: وافقت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية على السماح بتلقي الأطفال بداية من أعمار 12 عامًا لقاح فايزرالمطور ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد خفض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لأعمار المتلقين، وذلك بعد أن كان التطعيم باللقاح يبدأ من عمر 16 عامًا.

لا داعي للتعجل في تطعيم الأطفال ضد الفيروس المستجد، حتى الآن لا توجد أدلة علمية محايدة تشجع على ذلك.

س: هل نسبة انتقال فيروس كورونا للأطفال كبيرة؟

ج: مازال انتقال كورونا للأطفال يكون منخفضَا، خاصة في ظل إتباع الإجراءات الاحترازية، و جهاز المناعة لدى الأطفال يشبه إلى حد كبير البالغين، إلا أنَّ خبراتهم المناعية أقل، وتعرضهم لعدد أقل من الفيروسات، كما أن نسبة الأمراض المزمنة لديهم أقل.

إصابة الأطفال بأمراض خطرة أمر قليل الحدوث، والأولوية في تلقي اللقاحات يجب أن تكون للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس المستجد، ثم الأقل خطورة.

س : ماذا عن تفاصيل بروتوكول العلاج بالنسبة للأطفال.. وهل مثلها مثل البالغين؟

ج: بروتوكول العلاج للأطفال يختلف حسب العمر و الحالة المرضية، يتم اختيار مضادات الفيروسات المناسبة للطفل، لا تعطى أدوية منع التجلط حال وجود مشاكل في السيولة وعدد صفائح دموية منخفض أقل من 50 ألفا أو وجود نزيف.

س: هل تطعيم الأطفال باللقاح أمر مطروح؟

حتى الأن تطعيم الأطفال غير مطروح، وفى انتظار أى مستجدات .

تطعيم الأطفال في أمريكا وكندا بلقاحات كورونا سيحرم كبار السن في العالم النامي من تلقي اللقاحات، بسبب ما سينتج عنه من نقص في إمدادات اللقاحات في إفريقيا بالتحديد، خاصة وأن منظمة الصحة العالمية وجهت حكومات العالم بعدم تطعيم الأطفال إلا بعد الانتهاء من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات ذات الأولوية الأهم.

س : كيف يمكن التعامل مع طفل مُصاب بالكورونا ؟

ج: الحالات البسيطة يتم عزلها في المنزل ويتم تناول مايصفه الطبيب المعالج حتى التعافى،أما الحالات الشديدة تحجز فى المستشفيات .