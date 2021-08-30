روسيا لمجلس الأمن: نرفض تجميد الأصول المالية للمصرف المركزى الأفغانى

أعلن مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولي، الإثنين، رفض تجميد الأصول المالية للمصرف المركزي الأفغاني.

وقال مندوب روسيا في مجلس الأمن خلال جلسة للمجلس، اليوم، في نيويورك بشأن أفغانستان، إن الولايات المتحدة وحلف الأطلنطي "ناتو" فشلا في أفغانستان طوال السنوات الماضية.

وأضاف مندوب روسيا أن موسكو امتنعت عن التصويت على القرار الأممي بشأن أفغانستان، مشيرا إلى إدانة روسيا للهجمات ضد مطار كابول.

وشدد المندوب الروسي على ضرورة التصدي لتنظيم داعش – خراسان، وكذلك التركيز على جهود مناهضة الإرهاب.

وقدمت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن الوضع في أفغانستان وتم تمريره.

بايدن يتمسك بسحب القوات الأمريكية

أكد البيت الأبيض، الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ما زال متمسكا بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان في الموعد المتفق عليه والذي ينتهي غدًا في الواحد والثلاثين من أغسطس.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة تحاول تحديد عدد الأمريكيين الذين مازالوا في أفغانستان والذين يريدون المغادرة، مشيرة إلى أنهم يعتقدون أنه رقم صغير.

وكشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن إجلاء أكثر من 6 آلاف أمريكي من أفغانستان حتى الآن.

وشددت ساكي، خلال المؤتمر الصحفي، على أن الرئيس جو بايدن متمسك بقراره مغادرة جنود الولايات المتحدة أفغانستان في الموعد المحدد.

وأضافت "هناك نقاشات طارئة متواصلة مع الشركاء الدوليين بشأن إجلاء من يريد الخروج من أفغانستان بعد 31 أغسطس الجاري، ونواصل العمل من أجل إجلاء الأمريكيين، والتزامنا متواصل ولا ينتهي بحضور جنودنا إلى الوطن".

وأوضح البيت الأبيض أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيلتقي مع عدد من نظرائه، مشيرا إلى أن هناك نقاشات حول شكل وجود الولايات المتحدة الدبلوماسي، لكن خطتها الحالية هي عدم وجود تمثيل دبلوماسي دائم.