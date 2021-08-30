«الإصلاح والنهضة»: تمكين الشباب أصبح حقيقيًا فى عصر الرئيس السيسى

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد العصر الذهبي للشباب المصري بفضل الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية من أجل تمكين الشباب في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، موضحا أن تمكين الشباب أصبح حقيقيا في عصر الرئيس السيسي.

وأكد عبد العزيز في بيان له، أن الاهتمام بالشباب وتمكينهم في عصر الرئيس السيسي كان الأفضل والأبرز منذ توليه حكم البلاد ، حيث تم تعيين عدد من الكوادر الشبابية في مناصب تنفيذية وحكومية كبيرة، من بينها محافظون ونواب للمحافظين ونواب للوزراء، وغيرها من المناصب الهامة في كافة المجالات والقطاعات.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن شباب مصر أخذوا المكانة التي يستحقونها بفعل قدراتهم وبفعل رؤية القيادة السياسية لهم والتي سعت لتأهيلهم قبل تمكينهم لضمان نجاحهم واستمراريتهم، موضحا أن مساعي الدولة المصرية لتمكين الشباب لم تقتصر على التمكين السياسي وإنما التمكين الأكبر تمثل في عمليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

يذكر أن رئيس حزب الإصلاح والنهضة أصدر قرارا بتعيين كل من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، مساعدا لرئيس الحزب لشئون الاتصال السياسي، والنائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، مساعدا لرئيس الحزب لشئون الإعلام، والدكتور مصطفى كريم، مساعدا لرئيس الحزب لشئون السياسات العامة، والمهندس أحمد عمرو، أمينا عاما للحزب.

وخاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشباب عبر صفحته الرسمية على “تويتر” موجها لهم التحية والاعتزاز والتقدير.

وكتب على حسابه الخاص: “في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخاً استثنائياً من العمل والبناء والنهوض”.

كما قال الرئيس: “ثقتي مطلقة في شباب مصر، وفي حماسهم وعزيمتهم، ليتحقق حلمنا الأصيل في بناء وطن العزة والفخر والكرامة بشبابها تحيا مصر”.