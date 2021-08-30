ولي عهد أبو ظبي يبحث مع رئيس أوزبكستان تعزيز التعاون

بحث ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزاييف، هاتفيًا اليوم الاثنين، علاقات الصداقة، ومختلف جوانب التعاون، وتعزيز الشراكات الواعدة بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما ويحقق مصالحهما المتبادلة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزاييف تبادلا أيضًا وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزاييف بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيًا لأوزبكستان وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار والاستقرار.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، اليوم، خلال زيارته إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، أن حكومة أوزبكستان أعربت عن استعدادها لمساعدة ألمانيا في تنظيم إجلاء المواطنين الألمان والأجانب العالقين في أفغانستان عقب سيطرة حركة طالبان على السلطة.

وقال ماس، في تصريحات لصحيفة (بولتيكو) في نسختها الأوروبية الصادرة من بروكسل، إن الحكومة الألمانية حددت هوية عشرات الآلاف من الأفغان الذين يتعين إجلاءهم، بمن فيهم مواطنون حاصلون على الجنسية الألمانية، وموظفون محليون، وكذلك مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

كما أعرب ماس عن امتنانه للجانب الأوزبكي للمساعدة في تنظيم إجلاء المواطنين الألمان والأجانب الآخرين من أفغانستان وسط الأحداث الجارية في البلاد.

وخلال الأيام الأخيرة، بسطت طالبان سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان؛ فيما استولت على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري، بعد مغادرة الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد. وتتزامن هذه التطورات المتلاحقة، مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو).