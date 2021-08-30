الإثنين 30 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان العراقى يطالب بالتحرك العاجل لضمان حصة البلاد المائية

مياة العراق
مياة العراق

طالب البرلمان العراقي وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، بضرورة التحرك العاجل لضمان حصة البلاد المائية.

وذكرت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية - في بيان نقلته قناة “السومرية نيوز” الإخبارية اليوم الإثنين - أن اللجنة استضافت وزير الموارد المائية، وطالبته بضرورة التحرك العاجل مع جيران العراق لضمان حصة البلاد المائية وعدم الاستمهال في هذا الملف المهم لجميع شرائح الشعب، لا سيما في قطاعات الزراعة ومشروعات الري، فضلا عن السياحة المائية.

وشددت اللجنة على ضرورة سعي الوزارة لمراجعة كافة التعاقدات السابقة، داعية إلى القضاء على أزمة الجفاف في الوسط والجنوب ومعالجة مشكلة السدود المتهالكة. 

بغداد حصة البلاد المائية البرلمان العراقي العراق

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