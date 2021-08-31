دراسة: مصابو الأزمة القلبية يستطيعون إطالة أعمارهم 7 سنوات إضافية

يمكن للناجين من النوبات القلبية أن يطيلوا أعمارهم لمدة تصل إلى 7 سنوات إضافية، حيث وجدت بعض الدراسات أن الناجين من الأزمة القلبية نادرًا ما يتحكمون بشكل مثالي في عوامل الخطر لديهم.

ووفقا لبحث طبي تم إجراؤه على أكثر من 3200 مريض نسبة 2٪، فقط، لديهم ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم تحت السيطرة الجيدة بعد عام واحد من النوبة القلبية أو إجراء القلب.

كيف استطاع مرضى القلب من إمداد أعمارهم

وعن طريق ممارسة الرياضة والتحكم في نمط الحياة استطاع عدد كبير منهم أن يتحكم في عوامل الخطر لدى مرضى الدراسة على النحو الأمثل، ما يكسبهم نحو 7 سنوات إضافية خالية من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، كما كان معظم المرضى من عينة البحث يتناولون الأدوية، بما في ذلك الأدوية للسيطرة على الكوليسترول وضغط الدم ، أو لمنع تجلط الدم.

كما أن هناك عوامل تتعلق بنمط الحياة والتي يمكن أن يكون لها تأثير خاص على ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم، لا تقل أهمية عن ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي وكما أن إتباع نظام غذائي نباتي، غني بالأطعمة مثل الفواكه والخضروات والفاصوليا والمكسرات والحبوب الغنية بالألياف.

ووفقا لموقع “drugs” فإن الأشخاص بعد الإصابة بنوبة قلبية يخافون من ممارسة الرياضة، أو الاكتئاب، أو يشعرون أنه فات الأوان لفعل أي شيء بشأن صحة القلب والأوعية الدموية، لكن هذا الأمر غير صائب، ونعرض لكم فيما يلي أشياء تساعدك علي تحسين صحة قلبك

فحص ضغط الدم بإنتظام

يعاني ما بين 70-79% من الرجال فوق 55 عامًا من ارتفاع ضغط الدم بمرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى إضعاف جدران الأوعية الدموية، ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية والخرف؛ لتقليل المخاطر قم بفحص ضغط الدم وبشكل منتظم اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب وانقص الوزن وحافظ على نشاطك.

متابعة مستوى الكوليسترول في الدم

مع تقدمنا في العمر، ينتج الجسم المزيد من الكوليسترول ، والذي يمكن أن يتراكم في الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وعند النساء، يؤدي انقطاع الطمث إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار، لذلك تناول الأطعمة الصحية وقم بمتابعة قياس مستوي الكوليسترول في الدم.

تقليل تناول السكر

إن استهلاك الكثير من السكر المضاف يشكل عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، ويسبب ارتفاع ضغط الدم والالتهابات وزيادة الوزن ومرض السكري، وأمراض الكبد الدهنية.

تجنب تناول الكحول

لا يقف تأثير الكحول على كبدك وأمعائك فقط، لكن الإفراط في تناول الكحول يؤثر سلبًا على قلبك أيضًا، فالإفراط في تناول الكحوليات يمكن أن يزيد من ضغط الدم والدهون الثلاثية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.