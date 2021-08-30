رئيس المجلس العسكري التشادي يبحث مع مسؤولين سودانيين العلاقات الثنائية

بحث رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، الجنرال محمد إدريس ديبي، بمقر إقامته بالخرطوم اليوم الاثنين، مع عضوي مجلس السيادة السوداني الطاهر حجر والهادي أدريس، كل على حدة، التحديات التي تواجه البلدين خلال هذه المرحلة الدقيقة، وآفاق التعاون بين البلدين على ضوء العلاقات المتميزة التي تربطهما.

وقال عضو مجلس السيادة السوداني الطاهر حجر، في تصريح صحفي، إن اللقاء كان فرصة لتبادل الآراء حول الأوضاع في السودان وتشاد، وذلك بالتركيز على عملية السلام وقضايا النازحين واللاجئين، والدور الذي يمكن أن تلعبه دولة تشاد في هذا الصدد.

وأضاف أن اللقاء تناول مسار تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، باعتبار أن دولة تشاد من الدول الضامنة لهذا الاتفاق، مشيراً إلى دورها في إنجاز اتفاقية السلام في السودان.

وأضاف أن رئيس المجلس العسكري التشادي، وعد بإرسال مبعوث خاص لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام، موضحا أن للقاء أكد أهمية التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية، وقضايا الانتقال.

ووصف عضو مجلس السيادة السوداني، لقاءه برئيس المجلس العسكري التشادي، بالمثمر والمفيد، مؤكداََ أن نتائجه ستصب في صالح تعزيز آفاق التعاون بين البلدين.

من جانبه، قال عضو مجلس السيادة السوداني الهادي أدريس، في تصريح صحفي، إنه قدم خلال اللقاء، شكره لرئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي على وقوف بلاده ودعمها لاتفاق جوبا لسلام السودان، مشيدا بالدور المحوري الذي لعبه الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي في تحقيق السلام ودعم الاستقرار في السودان.

وأشار عضو مجلس السيادة، إلى الاستضافة التي يحظى بها اللاجئون السودانيون في تشاد لفترة امتدت لأكثر من عشر سنوات، معرباََ عن شكره لرئيس المجلس العسكري التشادي على استمرار بلاده في رعاية واستضافة اللاجئين السودانيين.

وأضاف أن اللقاء أكد ضرورة العمل معا من أجل استقرار البلدين و رفاهية الشعبين الشقيقين، موضحا أنه وجد تفهما من رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي بشأن الأوضاع في السودان.