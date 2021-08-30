إيطاليا تسجل 4 آلاف و257 إصابة بكورونا و53 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الإثنين، تسجيل 4 آلاف و257 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و53 وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك مقارنة بـ5 آلاف و959 إصابة و37 وفاة سجلت أمس الأحد، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 في البلاد ارتفع إلى 4 ملايين و534 ألفا و499 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض إلى 129 ألفا و146 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الإصابة في البلاد ارتفع كذلك ليصل إلى 4 ملايين و263 ألفا و960 حالة بتعافي 3 آلاف و854 شخصا آخر خلال اليوم الماضي. ولا تزال هناك 141 ألفا و393 حالة نشطة.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.