برلمانية: انخفاض معدلات الفقر يدل على نجاح المبادرات الرئاسية

قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن انخفاض معدلات الفقر فى مصر لأول مرة منذ 20 عاما يدل على مدى نجاح المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن نزول معدلات الفقر بهذه النسب تؤكد على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح وتحديد الأهداف فى هذه المرحلة.

وأضافت النائبة سولاف درويش فى تصريح لـ" الدستور"، أن مرحلة المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذه المرحلة تعطى نوع من أنواع الطمأنينة لدى المواطنين والتى ستحقق مستقبل أفضل لهم ولابنائهم، مضيفة أن مبادرة حياة كريمة ساعدت على خفض معدلات الفقر والبطالة وتحسين مستوى معيشة المواطن.



وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الى ان مبادرة حياة كريمة هى أكثر المبادرات نجاحا وتأثيرا فى المجتمع ككل، لأنها تقوم على تغيير وجه الريف بصفة عامة من توصيل المياه والصرف الصحي ورصف الشوارع وبناء الفصول والمدارس، كما أنها لم تغفل تطوير الجانب البشرى.

وكان قد كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مستويات الفقر سجّلت انخفاضًا للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عامًا، نتيجة تحسن مؤشرات الدولة الاقتصادية خلال السنوات الماضية، وتطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وأن مستوى الفقر وصل إلى 29.7%، يما يعني أن هناك 29 مليون مواطن مازالوا تحت خط الفقر، لكنّه أشار إلى أن جهود الدولة خلال الفترة الماضية رفعت 4 ملايين مواطن من أسفل إلى أعلى خط الفقر، واصفًا ذلك بالإنجاز الكبير .



كما أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الى أن الدولة تستهدف خفض معدلات الفقر إلي ٢٨.٥% في عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة العام ذاته مع توقعات بانخفاض معدل الفقر ١:١.٥% سنويًا في الأعوام القادمة.