الإثنين 30 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التجارة الداخلية»: إنشاء سوق نموذجي على 50 ألف فدان خلال الفترة المقبلة

فدان
فدان

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه سيتم إنشاء سوقا نموذجيًا في إحدى المحافظات المحورية خلال الفترة المقبلة على مساحة 50 ألف فدان.

وأشار إلى أنه لم يتم الإفصاح عن المحافظة وحجم التكلفة الاستثمارية المشروع خلال الفترة الحالية، حيث سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وعن تطوير أسواق الجملة في مصر، أوضح أن شركة "رانجيس الفرنسية" العاملة في مجال ادارة اسواق الجملة قد انتهت من الدراسة الفنية لتطوير أسواق الجملة في مصر والتي خلصت إلى ضرورة إنشاء نحو 12 الى 14 سوقا حتى 2030، لاستيعاب الطلب.

فيما يتعلق بطرح الفرص الاستثمارية بالمناطق اللوجستية بالمحافظات، أوضح عشماوي أنه سيتم تنظيم زيارة الخميس المقبل، لمحافظة السويس لتفقد الفرص الاستثمارية يعقبها زيارة لمحافظة بورسعيد الأحد المقبل لاستطلاع بعض الأماكن لتكون أماكن مميزة سواء مراكز تجارية ومناطق لوجستية.

وفيما يتعلق بالمنطقة اللوجستية بمحافظة الوادي الجديد، أوضح عشماوي أنه سيتم إعادة طرح الفرص الاستثمارية بالمحافظة التى لم تشهد إقبالا من المطورين.

واستعرض د. إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية" ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار العامين الماضيين  وجارى تنفيذها على أرض الواقع وتبلغ 18 مشروعاً في 11 محافظة ، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً الي مستودعات استراتيجية، وأنه مع طرح الفرص الاستثمارية الجديدة ووضع حجر الأساس اليوم للمنطقة اللوجستية بالدقهلية ستصل عدد المشروعات الى ٢٧ مشروعاً في ١٩ محافظة بما يغطي ما يقرب من 70% من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي، لتنمية وتطوير منظومة التجارة في مصر.

أضاف عشماوى أن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات ،كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة.

الوادي الجديد وزارة التموين التجارة الداخلية وزير التموين إبراهيم عشماوي محافظة بورسعيد فرص عمل فرص الاستثمار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية محافظات محافظة السويس الجديد وزير التموين والتجارة الداخلية المناطق اللوجستية فرص استثمارية مناطق لوجستية لمحافظة بورسعيد الفرص الاستثمارية التموين والتجارة الداخلية جهاز تنمية التجارة الداخلية علي مدار العام الوادى الجدي ما يقرب من

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