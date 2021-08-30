محافظ القاهرة يشهد افتتاح «جراج الأهلي في مدينة نصر»

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حفل افتتاح «جراج فرع النادي الأهلي بمدينة نصر» بعد الانتهاء من كل أعمال التشييد فيه ليكون جاهزاً لخدمة أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

افتتاح جراج فرعي للنادي الأهلي بمدينة نصر

وأكد محافظ القاهرة أن نادي الأهلي من المؤسسات العريقة التي تسعى إلى تطوير منشآتها وتقديم الخدمات المتميزة لأعضائها.

افتتاح جراج فرعي للنادي الأهلي بمدينة نصر

الجراج المقام على مساحة 28 ألف متر يستوعب 765 سيارة تقريباً وسيساهم في تحقيق السيولة المرورية في المنطقة المحيطة بالنادي.

افتتاح جراج فرعي للنادي الأهلي بمدينة نصر

افتتاح جراج فرعي للنادي الأهلي بمدينة نصر

افتتاح جراج فرعي للنادي الأهلي بمدينة نصر