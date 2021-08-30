الإثنين 30 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يشهد افتتاح «جراج الأهلي في مدينة نصر»

افتتاح جراج فرعي
افتتاح جراج فرعي للنادي الأهلي بمدينة نصر

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حفل افتتاح «جراج فرع النادي الأهلي بمدينة نصر» بعد الانتهاء من كل أعمال التشييد فيه ليكون جاهزاً لخدمة أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

IMG-20210830-WA0005
افتتاح جراج فرعي للنادي الأهلي بمدينة نصر

وأكد محافظ القاهرة أن نادي الأهلي من المؤسسات العريقة التي تسعى إلى تطوير منشآتها وتقديم الخدمات المتميزة لأعضائها.

IMG-20210830-WA0004
افتتاح جراج فرعي للنادي الأهلي بمدينة نصر

الجراج المقام على مساحة 28 ألف متر يستوعب 765 سيارة تقريباً وسيساهم في تحقيق السيولة المرورية في المنطقة المحيطة بالنادي.

افتتاح جراج فرعي للنادي الأهلي بمدينة نصر
افتتاح جراج فرعي للنادي الأهلي بمدينة نصر
افتتاح جراج فرعي للنادي الأهلي بمدينة نصر
افتتاح جراج فرعي للنادي الأهلي بمدينة نصر
افتتاح جراج فرعي للنادي الأهلي بمدينة نصر
افتتاح جراج فرعي للنادي الأهلي بمدينة نصر
افتتاح جراج فرعي للنادي الأهلي بمدينة نصر
افتتاح جراج فرعي للنادي الأهلي بمدينة نصر
النادي الأهلي محمود الخطيب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محافظ القاهرة تطويرات النادي الأهلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الدكتور زغلول النجار

جنون الطماطم.. تجار يكشفون أسباب ارتفاع الأسعار خلال الموسم الحالى

مالك «الحدث اليوم» يكشف حقيقة هروب مى حلمى إلى دبى

المتحدة تحصل على حقوق كل مباريات المنتخب المصرى على فضائية أون تايم سبورتس

قرار جمهوري بتجديد تكليف حسن عبد الشافي بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام

100 مليون جنيه.. اتحاد جدة يطلب ضم طارق حامد من الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

يتسلم مهام عمله غدًا.. مَن هو خالد الجلاهمة أول سفير للبحرين في إسرائيل؟

وفاة قناص إسرائيلى متأثرًا بإصابته على حدود غزة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى