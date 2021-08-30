نائب محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمشروعات «حياة كريمة» بقرى ناصر

تفقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ببا، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى في إطار المبادرة الرئاسية"حياة كريمة في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة والتزام الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال،والوقوف على المعوقات لسرعة تذليلها،لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية.

جولة نائب محافظ بني سويف

حيث رافقه خلال الزيارة: العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، وعلى يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر.

جولة نائب محافظ بني سويف

وتابع نائب المحافظ سير العمل في مشروع إنشاء مجمع الخدمات بالوحدة المحلية لقرية الحمام،ضمن أعمال المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وسيضم المجمع الخدمي العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين) بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع والبالغ عددهم أكثر من 27 ألف نسمة بدائرة قرى الوحدة المحلية لقرية الحمام ، حيث تقدر نسبة التنفيذ بنحو 40%.

جولة نائب محافظ بني سويف

كما تفقد "حبش" سير العمل في مشروع الصرف الصحي بقرية بني خليفة والذي يتم تنفيذه بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيهاً، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واستمع لموجز عن سير العمل في المشروع الذي سيخدم أكثر من 3 آلاف نسمة بقرية بني خليفة، ويتكون من محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد،ومقرر الانتهاء منه خلال 12 شهراً من بداية التنفيذ،بجانب تفقد الأعمال الجاري تنفيذها لمد وتدعيم شبكة المياه بالقرية، والتي تشمل تغيير مواسير الاسبستوس ومد الخدمة للمناطق المحرومة، وذلك ضمن عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تخدم أهالي قرى مركز ناصر.

جولة نائب محافظ بني سويف

يذكر أنه قد تم إدراج عدد 66 قرية بمركزي ناصر وببا،ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الكهرباء الطرق والاهتمام بالنظافة والبيئة، تطوير مستوى الخدمة الصحية ومراكز الشباب والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.

جولة نائب محافظ بني سويف

جولة نائب محافظ بني سويف