الإثنين 30 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع مركز نباتات طبية وأعشاب ببنى سويف يديره منتحل صفة طبيب

الحملة
الحملة

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة لما تقوم به المحافظة من تنفيذ  خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام إدارة العلاج الحر بإشراف الدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية،بتنفيذ  حملة على مركز نباتات طبية وأعشاب يديره منتحل صفة طبيب لا يحمل رخصة مزاولة مهنة الطب ويقوم بالكشف على المرضى وتضليلهم، وذلك  بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.

وأسفرت الحملة  عن ضبط كمية كبيرة من الأدوية والكريمات ومستحضرات عشبية وخلطات أعشاب مجهولة المصدر لعلاج كافة الأمراض كما تم تحريز أجهزة العلاج الطبيعي والسرنجات بها سوائل مجهولة المصدر معدة للحقن، وتم تحرير محضر بالواقعة من قبل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وإدارة العلاج الحر.

شارك في الحملة الدكتور أحمد عبد العظيم نائب مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور مصطفى  محمود، والدكتورة مريم علاء الدين إدارة العلاج الحر، والعقيد محمود البارودي رئيس مباحث التموين، وأحمد دهشان رئيس جهاز حماية المستهلك ومحمود فوزى، ورشوان صلاح أعضاء جهاز حماية المستهلك.

بني سويف مباحث التموين حماية المستهلك وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد هاني غنيم

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وائل لطفي

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