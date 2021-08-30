توجيهات من الرئيس السيسى بإنشاء وتشغيل محطة حافلات مركزية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم، لاستعراض مقترح بشأن إنشاء وتشغيل محطة حافلات مركزية بمنطقة غرب القاهرة، بحضور الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، والمهندس سيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه بإنشاء وتشغيل محطة حافلات مركزية تخدم منطقة غرب القاهرة، على غرار المحطة التي يتم تنفيذها حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة.