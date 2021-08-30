«التموين»: تحديث بيانات 5 ملايين منشأة تجارية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه لدينا بيانات ما يقرب من 5.2 مليون منشأة ويتم تحديث البيانات وتنقيتها.

وأشار مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه فى الماضى كان يتم تسجيل بيانات الزواج للأجانب فى السجل التجارى وحاليا لا يوجد ذلك، وبالتالي يجب أن يكون بيانات السجل التجارى تعبر عن الوضع الحالي.

ولفت إلى أن جودة البيانات وصلت إلى ٦٩٪؜ ونستهدف الوصول إلى 85%، وبذلك نكون رقم واحد فى الدول العربية بجودة بيانات السجل التجارى.