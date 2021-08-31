الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع فيلم ديانا سبنسر؟

الأميرة ديانا
الأميرة ديانا

كشف في يونيو من العام الماضي لأول مرة عن تجسيد الممثلة كريستين ستيوارت، 30 عامًا، لدور الأميرة ديانا في فيلم سبنسر الذي يروي قصة نهايتها في أوائل التسعينيات، وذلك عندما قررت ديانا بأن زواجها من الأمير تشارلز لم يكن ناجحًا.

وظهرت كريستين ستيوارت، تحدق من النافذة وترتدي نسخة طبق الأصل من معطف ديانا الأحمر وقبعة سوداء.  

قصة الفيلم

يدور الفيلم الذي يتناول جزء من السيرة الذاتية للأميرة ديانا حول إحدى عطلات نهاية الأسبوع التي كانت تقضيها الأميرة في 1991 ساندرينجهام حيث كانوا يقضوا عطلات عيد الميلاد هناك، وذلك قبل عام من إعلانها هي والأمير تشارلز رسميًا عن إنفصالهما  للجمهور.

وعلى الرغم من اختصار القصة إلا أن الفيلم يهدف لإظهار الضغوطات التي تقع علي الأميرة ديانا فرانسيس سبنسر، وكيف كانت تقوم بدورها كأميرة وتنفذ العادات والتقاليد القديمة المعروفة للعائلة الملكية البريطانية.

 تاريخ عرض فيلم سبنسر؟

سيعرض Spencer العرض العالمي الأول له في مهرجان البندقية السينمائي في 3 سبتمبر ومن المقرر عرضه في دور السينما في 5 نوفمبر.

وتم الكشف عن الملصق الدعائي للفيلم، وتظهر ستيوارت، في دور ديانا، مرتدية ثوباً أبيض مزركشاً وتبدو حزينة وهي تضع رأسها علي يدها.

ردود فعل الجماهير علي فعل سبنسر

أثارت الصورة الأولى التي ظهرت من الفيلم لكريستين ستيوارت، وهي ترتدي معطف ديانا الأحمر مع القبعة السوداء، وتنظر من النافذة، جدلاً واسعاً، اذ تحدث الكثير من الجمهور عن التشابه بين كريستين ستيوارت والأميرة ديانا.

ووصف رواد تويتر، كريستين ستيوارت بأنها رائعة، وأنها ستكون أفضل من يؤدي دور الأميرة ديانا.

فيما يعرض الملصق الدعائي الأخير، قبل موعد الفيلم ويجسد شعور ديانا أثناء الاكتئاب، حيث ينقل للجماهير معاناة الاميرة مع هذا الاضطراب النفسي .

ونستعرض أبرز ردود الفعل التي مدحت كريستين علي وأثنت علي موهبتها وشبتهها بالأميرة وردود الفعل الأخري التي كانت متعاطفة مع مرض الأميرة التي ماتت منتحرة.

كانت هناك تغريدات ثالثة وصفت الأميرة ديانا بأنها فخر العائلة الملكية وواحدة من أفضل آمراء العائلة المالكة علي الإطلاق.

الاميرة ديانا فيلم سبنسر العائلة المالكة كريستين ستيوارت ملصق ديانا معطف الأميرة ديانا

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وائل لطفي

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