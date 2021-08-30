الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

بالاسماء.. ننشر حركة ندب المكتب الفني لمحكمة النقض

عبدالله عمر شوضة
عبدالله عمر شوضة

أصدر المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، قرارًا بتجديد ندب وندب عددا من  القضاة للعمل بالمكتب الفني لـ محكمة النقض.

وكان مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، اعتمد الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي  2021-2022 والتي شملت ترقية رؤساء  من الفئة «ب» إلى رؤساء من الفئة «أ»، وقضاة إلى درجة رئيس من الفئة «ب.».

تضمنت الحركة التنقلات والرغبات والحالات المرضية، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة، إضافة إلى النيابة العامة لدى محكمة النقض، وتلبية الرغبات في ضوء قواعد المجلس ووفقًا لحاجة المحاكم.

حركه ندب المكتب الفني لمحكمة النقض

حركه ندب المكتب الفني لمحكمة النقض
حركه ندب المكتب الفني لمحكمة النقض
حركه ندب المكتب الفني لمحكمة النقض
حركه ندب المكتب الفني لمحكمة النقض
حركه ندب المكتب الفني لمحكمة النقض
حركه ندب المكتب الفني لمحكمة النقض
حركه ندب المكتب الفني لمحكمة النقض
حركه ندب المكتب الفني لمحكمة النقض
حركه ندب المكتب الفني لمحكمة النقض
حركه ندب المكتب الفني لمحكمة النقض
حركه ندب المكتب الفني لمحكمة النقض
حركه ندب المكتب الفني لمحكمة النقض
حركة ندب المكتب الفني للعام القضائي 2021-2022_page-0007
حركة ندب المكتب الفني للعام القضائي 2021-2022_page-0007
حركه ندب المكتب الفني لمحكمة النقض
حركه ندب المكتب الفني لمحكمة النقض
حركه ندب المكتب الفني لمحكمة النقض
حركه ندب المكتب الفني لمحكمة النقض
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