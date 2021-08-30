الإثنين 30 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اعتدى على أمه بالشارع فأرداه شقيقه قتيلا في الحال

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه على يد شقيقه الأكبر داخل إحدى القرى التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية بسبب قيام الأخ الأصغر بالاعتداء على الأم بالألفاظ والضرب في الشارع تطور إلى مشاجرة قام على أثرها الأخ الأكبر بالدفاع عن أمه فطعن شقيقه الأصغر طعنة خلف رقبته أودت بحياته.

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى بلاغاً من مستشفى كفر الزيات العام بوصول «ع. م» (23 سنة) مصاب بجرح قطعي بالرقبة أسفل الأذن اليسرى ونزيف حاد وحالته سيئة ولا يمكن استجوابه وتم نقله للمستشفى الجامعي بطنطا حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته.

وتمكنت مباحث الغربية من كشف الحادث ونشوب مشادة كلامية  بين المجني عليه وشقيقه الأكبر «م. م» (28 عاماً- خريج كلية تربية رياضية) بسبب اعتداء المجني عليه بالسب والضرب على أمهما تطورت إلى مشاجرة بينهما بواسطة سلاح أبيض وأثناء دفاع الشقيق الأكبر عن أمه طعن شقيقه الأصغر بالخطأ في الجانب الأيسر من رقبته محدثاً إصابته التي أودت بحياته
وتم ضبط المتهم واعترف بالواقعة.

وقرر المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

خريج تربية رياضية يقتل شقيقة بسبب دفاعه

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الدكتور زغلول النجار

جنون الطماطم.. تجار يكشفون أسباب ارتفاع الأسعار خلال الموسم الحالى

مالك «الحدث اليوم» يكشف حقيقة هروب مى حلمى إلى دبى

المتحدة تحصل على حقوق كل مباريات المنتخب المصرى على فضائية أون تايم سبورتس

قرار جمهوري بتجديد تكليف حسن عبد الشافي بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام

100 مليون جنيه.. اتحاد جدة يطلب ضم طارق حامد من الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

يتسلم مهام عمله غدًا.. مَن هو خالد الجلاهمة أول سفير للبحرين في إسرائيل؟

وفاة قناص إسرائيلى متأثرًا بإصابته على حدود غزة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى