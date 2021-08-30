اعتدى على أمه بالشارع فأرداه شقيقه قتيلا في الحال

لقي شاب مصرعه على يد شقيقه الأكبر داخل إحدى القرى التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية بسبب قيام الأخ الأصغر بالاعتداء على الأم بالألفاظ والضرب في الشارع تطور إلى مشاجرة قام على أثرها الأخ الأكبر بالدفاع عن أمه فطعن شقيقه الأصغر طعنة خلف رقبته أودت بحياته.

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى بلاغاً من مستشفى كفر الزيات العام بوصول «ع. م» (23 سنة) مصاب بجرح قطعي بالرقبة أسفل الأذن اليسرى ونزيف حاد وحالته سيئة ولا يمكن استجوابه وتم نقله للمستشفى الجامعي بطنطا حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته.

وتمكنت مباحث الغربية من كشف الحادث ونشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقه الأكبر «م. م» (28 عاماً- خريج كلية تربية رياضية) بسبب اعتداء المجني عليه بالسب والضرب على أمهما تطورت إلى مشاجرة بينهما بواسطة سلاح أبيض وأثناء دفاع الشقيق الأكبر عن أمه طعن شقيقه الأصغر بالخطأ في الجانب الأيسر من رقبته محدثاً إصابته التي أودت بحياته

وتم ضبط المتهم واعترف بالواقعة.

وقرر المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.