الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشكيل لجنة عاجلة لفحص القمح وفقًا للمواصفات وجودة الدقيق المستخرج في أسيوط

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إنه تم تشكيل لجنة عاجلة من وزارة التموين لفحص ومتابعة سير العمل بشركة مطاحن مصر الوسطى بالمحافظة، للوقوف على الإجراءات المتبعة لاستلام القمح وفقًا للمواصفات التي حددتها وزارة التموين فضلًا عن متابعة جودة الدقيق المستخرج من المطاحن، قبل توزيعه على المخابز ومستودعات الدقيق.

جانب من الجولة


جاء ذلك بناء على مكالمة هاتفية من محافظ  أسيوط، مع الدكتور على مصيلحي وزير التموين، وأشار المحافظ  إلى إنه تم استعراض نتائج جولته المفاجئة على مطاحن مصر الوسطى بمنطقة نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط، لمتابعة انتظام أعمال توريد القمح بالصوامع وجودة الدقيق المستخرج من المطاحن قبل توزيعه على مستودعات الدقيق والمخابز بالمحافظة. 

جانب من الجولة

وأوضح سعد أنه تم التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين بالمطاحن والمترددين عليها وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

جانب من الجولة

- متابعة أعمال فرز القمح ودرجة النقاوة


وأوضح المحافظ إنه تابع خلال جولاته بمطاحن مصر الوسطى أعمال فرز القمح ودرجة النقاوة، كما تفقد صوامع استقبال الأقماح التي تحتوي على 6 خلايا سعة 30 ألف طن كل خلية 5 آلاف طن من القمح مشددًا على تنفيذ القرارات والضوابط المنظمة لاستلام الاقماح وفقا للمواصفات المحددة، واتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر العاجلة ضد المخالفين وأصحاب الاقماح غير المطابقة للمواصفات. 

 كما تابع أعمال طحن الأقماح وتعبئتها مشددًا على ضرورة مراعاة معايير الجودة في الدقيق المستخرج وطحن الغلال، لافتًا إلى إنه تم أخذ عينات من الأقماح والدقيق بالمطاحن للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات كما تم توجيه وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لعمليات توريد الأقماح للمطاحن من مختلف الصوامع بالمحافظة وخارجها. 

وكذلك  ومتابعة الدقيق المستخرج من المطاحن قبل توزيعه على المخابز للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية لضمان جودة الخبز بالمخابز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشددًا على مسئولي مطاحن مصر الوسطى بالالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بجودة الدقيق المستخرج ، وعدم استلام أية أقماح مخالفة للمواصفات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين ومصادرة أية كميات قمح مخالف للمواصفات يتم ضبطها معلنا تكرار الحملات بصورة مفاجئة على جميع الصوامع والمطاحن بالمحافظة للتأكد من سلامة القمح والدقيق المستخرج منها.

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اسيوط محافظة مجلس الوزراء وزارة التموين محافظ أسيوط وزير التموين التنمية المحلية السلامة والصحة المهنية رئاسة مجلس الوزراء الإجراءات القانونية اللواء عصام سعد وكيل وزارة التموين الدكتور علي مصيلحي

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