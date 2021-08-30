بعد تحذير «الأرصاد» منه.. 8 طرق لتفادى الإصابة بالإجهاد الحرارى

طالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر من الإجهاد الحراري، الذي قد ينتج عن ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية، والتي تخطت 40 درجة خلال الأيام الماضية.

ويرصد "الدستور"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الإجهاد الحراري، وكيفية الوقاية من الإصابة به.

- أبرز أسباب الإجهاد الحرارى

1- الجفاف الشديد الناتج عن التعرق الزائد نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

2- العمل في المناطق الحارة أو سيئة التهوية والتي تسبب تعرقا شديدا.

3- التواجد باستمرار تحت أشعة الشمس الشديدة في الفترات الصباحية.

4- عدم تناول المياه باستمرار لتعويض نقص العرق في الجسد الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.

5- ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل كبير.

6- جفاف اللسان.

- طرق تفادى الإصابة بالإجهاد الحرارى

1- تناول الكثير من المشروبات والسوائل.

2- تناول كميات كبيرة من المياه بشكل مستمر.

3- تجنب شرب السوائل شديدة البرودة.

4- الابتعاد عن ممارسة الرياضة في الطقس الحار.

5- الإكثار من تناول السلطات والابتعاد عن الطعام الحار.

6- ارتداء ملابس فاتحة اللون فضفاضة من ألياف طبيعية مثل القطن والكتان.

7- وضع القدمين في الماء البارد.

8- استخدام واقى الشمس وارتداء قبعة أثناء الخروج بالنهار.

- الأرصاد توضح طقس الثلاثاء والأربعاء

وقال الهيئة العامة للأرصاد إن حالة الطقس غدًا الثلاثاء ستكون قريبة من اليوم في الوجه البحري، بينما تنخفض درجات الحرارة في شمال الصعيد وجنوبه عن اليوم بحوالي درجة واحدة، حيث سيشهد موجة حارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، شمال الصعيد، بينما سيكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

وعن طقس الأربعاء أوضح أنه سيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدلا على السواحل الشمالية والغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، وأكد أنه لن تطرأ أي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس خلال ذلك الأسبوع، مطالبًا المواطنين بمتابعة النشرات الجوية التي تنشرها هيئة الأرصاد.