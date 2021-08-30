تعليم بورسعيد يعلن عن إجراءات استباقية بين صفوفه لمواجهة «دلتا»
عقد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم اجتماعا موسعا مع قيادات التعليم بالمحافظة ناقش من خلاله مستجدات الأمور على الساحة التعليمية وموقف العاملين بقطاع التعليم من تلقي اللقاح الوقائي ضد فيروس كورونا بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية.
وجه وكيل الوزارة الحضور إلى التشديد على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ودلتا المتحور ومداومة عملية تعقيم وتطهير كافة المنشآت التعليمية بالمحافظة مع الإستمرار فى تقسيم العاملين حسب قرارات رئاسة مجلس الوزراء المنظمة لهذا الشأن.
وأوضح باهى أن الخوف الشديد من متحور "دلتا" بعد ظهوره غير مطلوب فى الوقت الحالى كما أن اللقاحات التى توفرها وزارة الصحة المصرية فعالة بدرجة كبيرة ضده وسابقه فيروس كورونا مؤكدا على استمرار عملية تطعيم العاملين بقطاع التعليم باللقاحات الواقية ضد هذه الفيروسات إستعدادا لبدء عام دراسي جديد آمن.
وأشار الدكتور نبوى إلى أن التعاون المثمر بين تعليم بورسعيد ومديرية الشئون الصحية وإدارة الطب الوقائي بالمحافظة الذى نتج عنه حصول قطاع كبير من العاملين بالتعليم على اللقاح ضد هذه الفيروسات مناشدا العاملين الذين لم يقوموا بالتسجيل لحجز اللقاح باتخاذ خطوات جادة لإنهاء إجراءات الحجز عبر موقع وزارة الصحة المصرية.
وفي شأن آخر واصل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، جولاته الميدانية اليوم الاثنين ، حيث تفقد المحافظ سير العمل والإنتاج داخل مصنع " ميجا باك " لإنتاج الفوم والبلاستيك، رافقه خلالها اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية و مالك المصنع.
واستمع " محافظ بورسعيد " من مسؤولي المصنع عن كيفية عمل خطوط الإنتاج بالمصنع ، وتفقد أقسام وخطوط الإنتاج والتعبئة ، مشيدًا بمستوى إنتاج المصنع والذى يقوم على إحدى الصناعات الهامة ، و تعد من الصناعات الجديدة التى يشهدها جنوب بورسعيد ، كما يوفر مزيد من فرص العمل ويساهم في دعم السوق المحلي .
وتابع " محافظ بورسعيد " تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المصنع ، مؤكدًا على الاهتمام بكافة سبل الراحة للعاملين بالمصنع ، مؤكدًا أن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد حققت أعلى مستوى من الإنتاجية والتصدير خلال الآونة الأخيرة ، وشهدت قيام كيانات صناعية عملاقة ساهمت فى جعل بورسعيد فى مصاف المدن الصناعية .