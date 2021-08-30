تعليم بورسعيد يعلن عن إجراءات استباقية بين صفوفه لمواجهة «دلتا»

عقد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم اجتماعا موسعا مع قيادات التعليم بالمحافظة ناقش من خلاله ‏مستجدات الأمور على الساحة التعليمية وموقف العاملين بقطاع التعليم من تلقي اللقاح الوقائي ضد فيروس كورونا بالتعاون مع ‏مديرية الشئون الصحية.‏

وجه وكيل الوزارة الحضور إلى التشديد على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ودلتا ‏المتحور ومداومة عملية تعقيم وتطهير كافة المنشآت التعليمية بالمحافظة مع الإستمرار فى تقسيم العاملين حسب قرارات رئاسة ‏مجلس الوزراء المنظمة لهذا الشأن.‏

وأوضح باهى أن الخوف الشديد من متحور "دلتا" بعد ظهوره غير مطلوب فى الوقت الحالى كما أن اللقاحات التى توفرها وزارة ‏الصحة المصرية فعالة بدرجة كبيرة ضده وسابقه فيروس كورونا مؤكدا على استمرار عملية تطعيم العاملين بقطاع التعليم ‏باللقاحات الواقية ضد هذه الفيروسات إستعدادا لبدء عام دراسي جديد آمن.‏

وأشار الدكتور نبوى إلى أن التعاون المثمر بين تعليم بورسعيد ومديرية الشئون الصحية وإدارة الطب الوقائي بالمحافظة الذى نتج ‏عنه حصول قطاع كبير من العاملين بالتعليم على اللقاح ضد هذه الفيروسات مناشدا العاملين الذين لم يقوموا بالتسجيل لحجز اللقاح ‏باتخاذ خطوات جادة لإنهاء إجراءات الحجز عبر موقع وزارة الصحة المصرية.‏

وفي شأن آخر واصل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، جولاته الميدانية اليوم الاثنين ، حيث تفقد المحافظ سير العمل والإنتاج داخل مصنع " ميجا باك " لإنتاج الفوم والبلاستيك، رافقه خلالها اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية و مالك المصنع.

واستمع " محافظ بورسعيد " من مسؤولي المصنع عن كيفية عمل خطوط الإنتاج بالمصنع ، وتفقد أقسام وخطوط الإنتاج والتعبئة ، مشيدًا بمستوى إنتاج المصنع والذى يقوم على إحدى الصناعات الهامة ، و تعد من الصناعات الجديدة التى يشهدها جنوب بورسعيد ، كما يوفر مزيد من فرص العمل ويساهم في دعم السوق المحلي .

وتابع " محافظ بورسعيد " تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المصنع ، مؤكدًا على الاهتمام بكافة سبل الراحة للعاملين بالمصنع ، مؤكدًا أن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد حققت أعلى مستوى من الإنتاجية والتصدير خلال الآونة الأخيرة ، وشهدت قيام كيانات صناعية عملاقة ساهمت فى جعل بورسعيد فى مصاف المدن الصناعية .