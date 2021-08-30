وفاة شاب أثناء مشادة بسبب الأسبقية على تموين سيارة بالغربية

شهدت منطقة مرور سالم التابعة لدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية واقعة وفاة شاب أثناء مشادة كلامية بسبب الأسبقية على تموين سيارة بمحطة تموين غاز مرور سالم.

البداية كانت عندما تلقى اللواء هاني عويس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارًا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير مباحث الغربية يفيد وفاة (أحمد .ح.ا) 34 سنة موظف بشركة المياه إثر دخوله في مشادة كلامية مع عدد من السائقين بسبب أسبقية تموين السيارة بمحطة مصر للبترول بمنطقة مرور سالم التابعة لدائرة القسم وسقوطه على الأرض، بفحص جثمان المتوفاه تبين عدم وجود أي إصابات أو كدمات ظاهرية بجسده.

وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية بقيادة العميد عمرو الحو مأمور قسم شرطة أول وعدد من رجال مباحث القسم بقيادة الرائد يوسف الجندي رئيس المباحث والنقيب محمد العسال معاون أول المباحث وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل جثمان المتوفى لمستشفى طنطا الجامعي والتحفظ على أطراف المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة التي أمرت بعرض جثمان المتوفي علي الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتحري ورفع كاميرات المنطقة المجاورة لمكان المشاجرة.