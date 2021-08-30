الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

هاشتاج

بعد تصدره تريند «تويتر».. ماذا قال المغردون عن «نديم قلب الأسد»؟

نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

تصدر هاشتاج نديم قلب الأسد تريند «تويتر» بعد تجسيد الفنان نبيل الحلفاوي في مسلسل «رأفت الهجان»، باقتدار وأبهر الجميع بشخصية «نسيم» ظابط المخابرات المصري كامل الأوصاف.

وتستعرض «الدستور» كيف دعم المغردون الفنان نبيل الحلفاوي وتفاعلوا مع هاشتاج نديم قلب الأسد؟

هاشتاج نديم قلب الأسد يتصدر تويتر.. اعرف ماذا قال المغردون؟

علق أحمد مصطفى، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "كل الشكر والتقدير والامتنان والاحترام لك يا قبطان ومظاهر الحب و الحفاوة و الاحتفال بحضرتك من خلال التصويت تدل علي شعبية ومحبه تستحقها عن جدارة".

بينما عبرت دعاء خلف، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "حضرتك إضافة رائعة لكل دور تجسده أو عمل فنى بتقوم بيه فعلا قبطان في كل شئ".

أما محمد عبدالنبي أبدى إعجابه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "كل أدوارك بتأديها بدور فيلسوف وبتوصل لكل أنماط المشاهدين كل واحد حسب شخصيته وبتحس انك بتخاطبه مش بتمثل مشاهد في مسلسل وده غير ان تلامذتك بياخدوا كورس للتمثيل مجانا من المسلسلات"، مؤكدا على شدة حبه وإعجابه به.

وعلق عبدالله أنور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "أستاذ نبيل حضرتك جسدت شخصية ملحمية أثرت فينا كلنا ووالدي كان مسجل المسلسل بالكامل علي شرائط فيديو و مننا دائما بنتفرج عليها في الاجازة ايام المدرسة و عمري ما نسيت جملة حضرتك مع الفنان محمود عبدالعزيز "كله في وقته" يصحبها ضحكتين من كبيرين من القلب‏ وربنا يبارك في عمر حضرتك".

أجاب الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة تويتر، على سؤال أحد المتابعين حول حقيقة ترشيح الراحل فاروق الفيشاوي لتقديم شخصية "بشر عامر عبد الظاهر" في مسلسل "زيزينيا" بدلًا عن يحيى الفخراني.

ونفى الحلفاوي بشكل قاطع تلك الأخبار، مؤكدًا أن فاروق الفيشاوي لم يترشح لتجسيد الشخصية.

هاشتاج نديم قلب الاسد تويتر تريند نبيل الحلفاوي رأفت الهجان نسيم ظابط المخابرات المصر

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وائل لطفي

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