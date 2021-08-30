تعليم القاهرة تحتفل بذكرى وفاة أديب نوبل نجيب محفوظ

احتفل تعليم القاهرة بذكرى وفاة الأديب والروائى المصري الكبير صاحب نوبل نجيب محفوظ الذي رحل في مثل هذا اليوم 30 أغسطس 2006.

ونشر تعليم القاهرة في بيان له نبذة عن أديب نوبل، جاء فيها:

ويعد نجيب محفوظ روائيًا، وكاتبًا مصريًا، وأول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأداب، وقد أطلق اسم العالمى نجيب محفوظ على العديد من المدارس والشوارع تكريمًا له، كما تم تدريس قصصه وسيرته الذاتية ومدرسة الأدب التى تبعها وفنونه، في المراحل الدراسية المختلفة.

من أشهر أعماله، الثلاثية، أولاد حارتنا، بداية ونهاية، كفاح طيبة وغيرها الكثير من الأعمال الرائعة التى تناقش قضايا المجتمع في ذلك الوقت.

ويُعد محفوظ أكثر أديب عربي نُقلت أعماله إلى السينما والتليفزيون.

ولد نجيب محفوظ في حي الجمالية، بالقاهرة، في 11 ديسمبر 1911. والده "عبدالعزيز إبراهيم"، والذي كان موظفًا، والدته هي "فاطمة ابنة أحد علماء الأزهر.

والتحق محفوظ بجامعة القاهرة في 1930، وحصل على ليسانس الفلسفة، وبدأ نجيب محفوظ الكتابة في منتصف الثلاثينيات، وكان ينشر قصصه القصيرة في مجلة الرسالة.

وفي عام 1939، نشر روايته الأولى عبث الأقدار التي تقدم مفهومه عن الواقعية التاريخية. ثم نشر كفاح طيبة، ورادوبيس.

وبدءًا من عام 1945 بدأ نجيب محفوظ خطه الروائي الواقعي الذي حافظ عليه في معظم مسيرته الأدبية برواية القاهرة الجديدة، ثم خان الخليلي، وزقاق المدق.، ثم عاد إلى الواقعية الاجتماعية مع: بداية ونهاية، وثلاثية القاهرة.

وتعتبر مؤلّفات محفوظ من ناحية بمثابة مرآة للحياة الاجتماعية والسياسية في مصر، ومن ناحية أخرى يمكن اعتبارها تدوينًا معاصرًا لهم حصل على العديد من الجوائز منها:

جائزة وزارة المعارف، عام 1944.

جائزة مجمع اللغة العربية، عام 1946.

جائزة الدولة في الأدب، عام 1957.

وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، عام 1962.

جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام، 1968.

وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1972.

جائزة نوبل للآداب، عام 1988.

قلادة النيل العظمى، عام 1988.

الوسام الرئاسي، وشهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عام 1989.

جائزة مبارك في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة، عام 1999.

العضوية الفخرية للأكاديمية الأمريكية للفنون والآداب، عام 2002.

تُوفي نجيب محفوظ في 30 أغسطس عام 2006 عن عمر ناهز 95 عامًا.