الإثنين 30 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«القومية العربية للموسيقى» تحيي حفل على مسرح الجمهورية الخميس

إيناس عز الدين
إيناس عز الدين

تستعد الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، على مسرح الجمهورية، التابع لدار الأوبرا المصرية، يوم الخميس المقبل الموافق 2 سبتمبر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً، ويتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أشهر المؤلفات الغنائية منها قارئة الفنجان، بعد إيه، أحضان الحبايب، كامل الأوصاف، زي الهوى، في قلبي غرام، عنابي، يا خلي القلب، سحب رمشه، سيبولي قلبي وارحلو، ماليش أمل، أوعدك، اشتروني، لو سألوك، حكايتي مع الزمان، زي العسل، لولا الملامة، أنا قلبي إليك ميال، أداء كلا من المطربين يحيي عبدالحليم، إسماعيل صادق، سعيد عثمان، إيناس عز الدين، سارة ذكي، أميرة أبوزيد.

الفرقة القومية العربية للموسيقي تأسست عام 1989، بواسطة الدكتورة رتيبة الحفني وتولى قيادة الفرقة المايسترو سليم سحاب حتى الآن، نجحت الفرقة على مدار ثلاثة عقود في لفت أنظار وأسماع الجماهير للقيم الفنية الأصيلة في فنون الموسيقى العربية.

الفرقة القومية العربية للموسيقى المايسترو مصطفى حلمى حفل الفرقة القومية حفلات دار الأوبرا المصرية الخميس 2 سبتمبر

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