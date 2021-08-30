الإثنين 30 أغسطس 2021
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سياسي

نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية لـ 4 نقابات فرعية

جلسة حلف يمين
جلسة حلف يمين

عقدت نقابة المحامين، اليوم الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد لنقابات: القاهرة الجديدة ـ حلوان ـ بنها ـ شبرا الخيمة، برئاسة نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وحضور عضو المجلس محمد الكسار.

وذكر نقيب المحامين، أن حلف اليمين القانونية تضمن معاني مهمة كالأمانة، والشرف، والاستقلال، والحفاظ على سر مهنة المحاماة، مؤكدًا أن حلف اليمين ليس للترديد وإنما ينبغي فهم واستيعاب المعاني التي تضمنها والعمل بها.

وعن الاستقلال، قال نقيب المحامين: «المحامي طائر لا يملكه أحد فهو سيد نفسه، وعندما نتأمل في قمة الاستقلال ندرك معناها الكبير، وعندما تتواجد في المحكمة وتتشارك مع محامين كبار في الدفاع فأنت غير ملزم بخطتهم في الدفاع، ولا يستطيع أستاذك في الكلية إجبارك بالأخذ بوجه نظره».

فيما تعقد غدًا الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، لنقابتي الجيزة و6 أكتوبر، برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام للنقابة حسين الجمال.

وتعقد الجلسة بمقر النقابة العامة، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن تستمر الجلسات على مدار أسبوعين أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء.

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