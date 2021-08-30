ضبط طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء ببورسعيد

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، اليوم الإثنين، من ضبط 1000 كيلو جرامات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82%، وذلك قبل توزيعها على المخابز الطباقى بنطاق حي العرب بالسوق السوداء بغرض التربح بدون وجه حق.

تبين بالفحص أن الدقيق من خارج بورسعيد إنتاج مطحن جمصة، وتم ضبطه فى الساعات الأولى من صباح اليوم بتعليمات من ناصر ثابت وكيل وزارة التموين، وفي إطار تشديد الرقابة على المخابز وحركة الدقيق وجودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة رقم 2535 جنح العرب، وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انطلقت الحملة تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية، بقيادة خالد فهمى مدير إدارة الرقابة التموينية، وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة، ومحمد السحراوى، وياسر جمعة كبار مفتشى الرقابة التموينية، والمهندسة سحر الدسوقى مدير إدارة حماية المستهلك، بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين، والعقيد سهيل الجبالى ومحمد السعدنى كبير المفتشين.