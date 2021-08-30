1223 قضية تموينية.. لحوم وأسماك فاسدة واستيلاء على أموال الدعم

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية نوعية على مخالفات اللحوم.

تمكنت الجهود من ضبط (1223) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة .. أبرزها ضبط (3.87 طن لحوم مجمدة – أسماك مدخنة “رنجة”) بدون مستندات “مجهولة المصدر” ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة مالك (ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الجهود من ضبط (2.5 طن مقطعات دواجن- مقطعات لحوم) بدون مستندات “مجهولة المصدر” ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (2.5 طن لحوم مجمدة) بدون مستندات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، بحوزة مالك (ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ونجحت الجهود في ضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة الغربية) وبحوزته (1.37 طن أسماك مدخنة “رنجة”) مجهولة المصدر.

كما أثمرت الجهود عن ضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة كفر الشيخ) وبحوزته (3.29 طن معجون جبن أبيض) بدون بيانات “مجهولة المصدر”، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وضبط (6 طن سكر تموينى ) غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية “متحجر” ويشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة أمين عهدة بفرع إحدى شركات تجارة الجملة) بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الجهود من ضبط (المدير المسئول عن شركة لتعبئة السلع التموينية المدعمة) بمحافظة الدقهلية وبحوزته (5 طن أرز تموينى مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية الذكية للإتجار به فى السوق السوداء) وتحقيق أرباح بصورة غيرمشروعة، قدرت بـ 40.000 جنيهاً.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط المدير المسئول ( مخبز سياحى لإنتاج الخبز) بمحافظة القاهرة، وبحوزته (1.6 طن دقيق بلدى استخراج 82% محظور تداوله بالأسواق) قام المذكور بتجميعه للإتجار به فى السوق السوداء قدرت بـ 9920 جنيها - 44 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها لحسابه الشخصى- 1 ماكينة صرف خبز).

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (17.000قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض مهربة جمركياً) بدون مستندات “مجهولة المصدر” وغير مسجلة – (8190 قطعة مستلزمات طبية “كمامة- جوانتى”) بدون مستندات “مجهولة المصدر”، وغير مطابقة للمواصفات الصحية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن (مخزن تابع لصيدلية "بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط مالك (مخزن لتجارة السجائر “بدون ترخيص”) بمحافظة القليوبية وبحوزته (41.020 عبوة سجائر- معسل) مجهولة المصدر، ومهربة جمركياً، عقب قيامه بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر المقرر وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (6 طن أعلاف حيوانية) بدون مستندات مجهولة المصدر، وغير مسجلة ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني، وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الإعلاف الحيوانية، بمحافظة الغربية.