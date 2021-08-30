الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

بعد تجديد الثقة به رئيسا للرقابة الإدارية.. السيرة الذاتية للواء حسن عبد الشافي

رئيس الرقابة الادارية
رئيس الرقابة الادارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 365 لسنة 2021، بتجديد تكليف حسن عبد الشافي أحمد بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارًا من 30  أغسطس 2021  وتم نشره في الجريدة الرسمية.


واللواء أركان حرب حسن عبد الشافى أحمد عبد الغني، تم تعيينه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية في 20 أغسطس 2020، وهو من مواليد 1963، وخريج يوليو 1986، في الكلية الفنية العسكرية دفعة 23. 

وتخرج رئيس هيئة الرقابة الإدارية في سلاح المهندسين العسكريين، وشغل منصب رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة منذ مارس 2019.

- التأهيل العلمي العسكري 

حصل اللواء أركان حرب حسن عبد الشافى، على دورة الأزمات والتفاوض، ودورة أركان حرب عام بكلية القادة والأركان، ودورة الإعداد المبكر للقادة بكلية الدفاع الوطنى، ودورة التسليح بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وكذلك زمالة كلية الحرب العليا، كما حصل على دورة كبار القادة، والدورات التدريبية في العديد من المجالات.

- التأهيل العلمي المدني 

حصل على بكالوريوس هندسة إنشائية من الكلية الفنية العسكرية، واستشارى الهندسة الإنشائية في تصميم هندسة الطرق، بكالوريوس العلوم العسكرية.

وتدرج "عبد الشافي" في جميع الوظائف القيادية بوحدات إدارة المهندسين العسكريين ، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتولى وظيفة رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين ومنصب مدير الإدارة، وشارك في جميع الإنجازات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقت خدمته.

وتولى منصب رئيس الشعبة الهندسية للجيش الثاني الميداني، ومنصب مدير إدارة المهندسين العسكريين، قام بوضع أُسس ومعايير العمل في عمليات إزالة الألغام والأجسام المُتفجرة طبقاً لمعايير الأمم المتحدة "ESOP".

كما حصل اللواء حسن عبد الشافي على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة 2007، و نوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى 2012، ونوط الخدمة الممتازة 2016، وميدالية 25 يناير و 30 يونيو، وميدالية اليوبيل الفضى للهيئة الهندسية.

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