الإثنين 30 أغسطس 2021
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مصر

لإنتاج 3 ملايين جرعة يوميًا.. «مدبولي» يكشف موعد افتتاح مجمع «فاكسيرا»

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن موعد افتتاح مجمع مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر، لافتاً إلى أنه بنهاية شهر نوفمبر المقبل سيتم البدء فى تشغيل المصنع، مؤكدا أن المصنع يهدف لإنتاج 3 ملايين جرعة يوميا.

جاء ذلك تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مصنع إنتاج اللقاحات المقام بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك للوقوف على الإجراءات التنفيذية والتجهيزات الحالية؛ استعدادا لبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة، ورافقه خلال الجولة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من قيادات ومسئولي وزارة الصحة ومجمع مصانع فاكسيرا.

وخلال جولة رئيس الوزراء بأرجاء مجمع فاكسيرا، أشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أنه تم إنشاء مصنع لقاحات كورونا على مساحة حوالي 6 آلاف متر مربع لإنتاج اللقاحات داخل مجمع مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر، والذي تبلغ مساحته الإجمالية 60 ألف متر مربع، مشيرة إلى أنه من المتوقع افتتاح مصنع اللقاحات في نهاية العام الجاري.

وأكد أن هناك خطة كبيرة لإعطاء اللقاح للعاملين بالمدارس والطلاب والمعلمين قبل بداية العام، مشيراً إلى أن الدولة وضعت خطة صارمة لتوفير اللقاحات، حيث أنه يتم رصد تهاون شديد من قبل المواطنين فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقال إن المصنع يهدف لإنتاج مختلف اللقاحات لعلاج الأمراض، موضحا أن المشروع يهدف لإنتاج 8 لقاحات رئيسية 

 وتعد مصانع شركة فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر أكبر مجمعًا لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وستساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع مختلف الشركات المُنتجة للقاحات في العالم.

ويتضمن المصنع خط إنتاج و8 معامل مركزية للرقابة على الأمصال واللقاحات المُنتجة، ومجمع ثلاجات مركزي يسع لتخزين 150 مليون جرعة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة من اللقاحات في اليوم.

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