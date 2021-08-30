اليابان: نقل 30% فقط من مرضى مصابين بكورونا إلى المستشفى في أغسطس

ذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أنه قد تم نقل 30 بالمئة فقط من مرضى مصابين بمرض "كوفيد 19-" في مدينة تقع بالقرب من طوكيو ممن يتلقون العلاج في المنزل، وطلبوا توفير سيارة إسعاف لهم، إلى المستشفى في شهر أغسطس.

وتقول إدارة الإطفاء في مدينة ماتسودو بمقاطعة تشيبا، إنه قد تم تلقي 255 طلب نقل طارئ إلى المستشفى لمرضى مصابين بمرض "كوفيد 19- ويتلقون العلاج في منازلهم وفي مراكز صحية عامة، خلال الفترة بين الأول و22 من أغسطس.

ويشار إلى أن الرقم يمثل حوالي ثلاثة أضعاف الرقم الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة من شهريوليو الماضي.

ويقول مسؤولو إدارة الإطفاء إنه قد تم رفض دخول 70 بالمئة من الحالات، البالغ عددها 255، إلى المستشفى.

وفي بعض الحالات، لم يتمكن المسعفون من إيجاد مستشفيات يمكنها استقبال المرضى، وفي حالات أخرى، قررت سلطات الرعاية الصحية ضرورة استمرار المرضى في تلقي العلاج من المنزل.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملاً جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.