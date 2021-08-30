إخلاء 8 عقارات بعزبة أبو قرن وتسكين 38 أسرة جديدة بمدينة معا

أعلن حي مصر القديمة بقيادة اللواء خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة، إخلاء ٨ عقارات جديدة وتسكين ٣٨ أسرة بمنطقة معآ.

وأشار الحي إلى أنه جاري المتابعة للمنطقة حتى تمام الانتهاء من إزالتها بالكامل وتوفير المساكن الادميه لقاطني هذه العشوائيات طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

إزالات عزبة أبو قرن

كان شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات يومية صباحية ومسائية لإزالة الإشغالات، مشيرا إلى أن الدولة أنفقت المليارات على تطوير العاصمة لإعادة الشكل الحضارى لها ولن يسمح بأن يتم تشويهها بوجود إشغالات للباعة الجائلين مشيرًا إلى ضرورة الاسراع بإزالة كافة الإشغالات لتمكين شركات النظافة من أداء عملها بيسر.

إزالات عزبة أبو قرن

وأكد محافظ القاهرة أنه على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذ القانون دون تجاوز أو اعتداء على أحد.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ باعتبارهم ممثلي المواطنين الذين يعمل الجميع من أجل خدمتهم ، كما طالب المحافظ بالتعاون مع المجتمع المدنى مؤكدًا على دوره الوطنى فى تقديم الدعم للأجهزة التنفيذية فى تنفيذ مشاريع التنمية.

إزالات عزبة أبو قرن

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة والذى عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة إلى استمرار عملية تلقى موظفى محافظة القاهرة للقاح فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع وزارة الصحة فى إطار جهود الحكومة الحالية لسرعة الإنتهاء من تلقى جميع العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات والجهات التابعة للقاح كورونا.