استطلاع للرأى: شولتس مرشح الحزب الديمقراطى الأوفر حظا لخلافة ميركل

أظهر استطلاع أجراه مركز معهد فورزا، أن أولاف شولتس مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، هو الأوفر حظا من منافسيه الرئيسيين في خلافة المستشارة أنجيلا ميركل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أظهر الاستطلاع المبكر الذي أجري بعد مناظرة تلفزيونية، أمس الأحد، أن 36% من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع يعتبرون أن شولتس فاز متقدما على مرشحة حزب الخضر أنالينا بربوك التي حصلت على 30% من الأصوات، وعلى أرمين لاشيت زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل الذي حصل على 25%.

وكان لاشيت قد سعى لإحياء حملته الانتخابية خلال المناظرة مع منافسيه الرئيسيين بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تخلف حزبه عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي ليسار الوسط.

وتبادل أرمين لاشيت الهجمات مع بربوك، التي اتهمت الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بعدم القيام بأي شيء يذكر للتصدي لتغير المناخ خاصة في ظل الفيضانات المدمرة التي شهدتها ألمانيا هذا الصيف.

وقالت بربوك: "من الواضح أنه ليس لديك خطة" وتعهدت بتركيب ألواح شمسية على جميع أسطح المباني وحظر بيع السيارات التي تعمل على الوقود اعتبارا من عام 2030.

وقال لاشيت، الذي واجه انتقادات منذ أن ضبطته الكاميرات وهو يضحك خلال زيارة الشهر الماضي لبلدة اجتاحتها الفيضانات، إن سياسات بربوك ستلحق الضرر بالصناعة الألمانية.

وحافظ وزير المالية شولتس الأكثر شعبية في استطلاعات الرأي على الهدوء مع احتدام النقاش، مع التركيز على الموضوعات المالية مثل الضرائب والمعاشات التقاعدية.

وارتفع التأييد للحزب الاشتراكي الديمقراطي نقطتين من الأسبوع الماضي إلى 24%، وهي أعلى نتيجة له منذ أربع سنوات وفقا لاستطلاع أجراه مركز (أي.إن.إس.إيه) لحساب صحيفة "بيلد ام سونتاج".

وتراجع المحافظون نقطة واحدة إلى 21%، وهو أدنى مستوى خلال استطلاع أجراه مركز "أي.إن.إس.إيه".